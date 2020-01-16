Basın Onur Günü kutlandı

Öncelikle Atatürk’ün İzmit’e trenle gelişini temsilen sabah 09.00’da İzmit Tren Garı’nda buluşan gazeteciler, yürüyerek Kültür Tepesi Atatürk Anıtı’na geçtiler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından KOGACE Başkanı Cemal Kaplan ve yönetimi Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı ve ardından Kasr-ı Hümayun’a geçildi.





PROGRAMA GENİŞ KATILIM

İzmit Kasr-ı Hümayun’daki törenin ev sahibi Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan’ın yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Yavuz Donat, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Emel Şerife Akça, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İl Kültür Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, PTT Başmüdürü Adnan Sert, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Darıca Gençlerbirliği Başkanı Arif Gülen ve çok sayıda gazeteci katıldı.

“BİR YILDIR YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ”

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan yaptığı konuşmada, “Dönemin 6 başyazarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile burada bir toplantı gerçekleştirdiler ve Cumhuriyetin temeli atıldı. Kocaeli basınının gerçekten önemli bir günü. Ben bugünün oluşmasında katkı veren geçmiş dönem başkanlarıma teşekkür ediyorum. Biz 1 yıldır yoğun bir çalışma içerisinde. İlk olarak söz verdiğimiz gibi Medya Evi’ni oluşturduk. Eğitim çalışmalarımızı yaptık. Drone eğitimi verdik. Bu Türkiye’de ilk defa yapılan bir eğitimdi.” dedi.

“GENİŞ KAPSAMLI BİR YAPI OLUŞTURDUK”

Kaplan’ın ardından söz alan Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, “97 yıl önce burada tarihi bir toplantı yapıldı. O tarihte ülkemizin durumunu hepimiz biliyoruz. Bu toplantı Milli mücadelenin önemli toplantılarından biri oldu. Yavuz Donat ile birlikte küresel gazeteciler konseyini oluşturduk. Ne yazık ki meslek örgütlerimizde irtifa kaybı var.” şeklinde konuştu.

"Hayalinde bir Türkiye vardı"

Atatürk'ün, kurmak istediği Cumhuriyetin iletişim kampanyasını yürütmek için İzmit'te toplantı gerçekleştirdiğini anlatan Büyükakın, "Hayalinde bir Türkiye vardı. Türkiye'nin geleceğine dair bazı konular vardı. Bunları basın mensuplarıyla bir araya gelerek anlatmak ve geleceğe dair işaretleri yurttaşlarıyla paylaşmak için bir araya gelmiştir. Bu bize basının yeri geldiğinde ne kadar önemli şeyler yapabileceğini, doğru mesajların iletilmesi ve doğru adımların atılması için ülkeye ne kadar önemli katkılar sağlayabileceğini bir kez daha gösteriyor." diye konuştu.

“KOCAELİ OLARAK GURURLA KUTLUYORUZ””

Büyükakın’ın ardından konuşan ve Kocaeli'de 97 yıl önce düzenlenen basın toplantısının önemine değinen Vali Hüseyin Aksoy, şunları söyledi: "19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun'a çıkışıyla başlayan mücadele, Amasya Genelgesi ile Erzurum ve Sivas kongreleriyle devam etmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışıyla süreç ilerlemiş ve Anadolu'nun her bölgesinde kurtuluş mücadelesi Türk ordusu ve milletiyle birlikte verilerek, Cumhuriyetin kuruluşuna gidilen noktalar adım adım mesafe alınarak sürdürülmüştür. Kocaeli'deki basın toplantısı da bu amaçla oldukça önemlidir. Cumhuriyetin kurulma fikrini basınla paylaşan Atatürk, buradan hareketle Cumhuriyetin kurulacağını topluma farklı şekillerde anlatma ihtiyacı duymuştur. Bu boyutuyla baktığımızda Cumhuriyetimizin kuruluşuna gidilen yolda İzmit önemli bir yer oluşturmuştur."





Konuşmaların ardından programın onur konuğu gazeteci Yavuz Donat'a plaket, drone eğitimini tamamlayan basın mensuplarına da belgeleri verildi.

Daha sonra tarihi Kasr-ı Hümayun'daki salonda günün anısına Vali Aksoy, Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve diğer katılımcılar tarafından sembolik basın toplantısı düzenlendi.