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Başından vurulmuş halde bulundu !

İzmit Gültepe'de başından kurşun sıyırmış halde bulunan Kaan Açıkel hastanede tedavi altına alındı.

Başından vurulmuş halde bulundu !

22 Şubat 2017 Çarşamba 09:27

Alınan bilgilere göre, İzmit Gültepe'de başından kurşun sıyırmış halde bulunan Kadir Açıkel SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İddialara göre, vurulan Kadir Açıkel'in 25 gün kesinleşmiş hapis kararı bulunuyordu. Arananlar listesinde olan Açıkel'i yakalamak isteyen polis ekipleri, bu sabah saatlerinde Sümer Karayolu'nda görülen şahsı yakalamak için harekete geçti. Ekipleri gören, zanlı bir anda kaçmaya başladı. Zanlıyı durdurmak isteyen ekipler, zanlıya ateş açmaya başladı. Polisin silahından çıkan kurşunların Açıkel'in başından sıyırdığı öğrenildi. Yaralının tedavisi hastanede devam ediyor.


Kaynak :Kocaeligazetesi

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