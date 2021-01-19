Başkan Bıyık, Muhtarlara Çalışmaları Anlattı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya gelerek 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Muhtarların sorunlarını ve taleplerini de dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, el birliği ile ortak hareket ederek Darıca’yı daha yaşanabilir bir ilçe yapmak için çalışacaklarını söyledi.





Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle muhtarlarıyla 7. Bilgilendirme ve İstişare toplantısında bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Darıca sahilde yeni yapılan Hilal Bahçe Kafe’de 14 mahalle muhtarıyla birlikte istişare toplantısı düzenleyen Başkan Muzaffer Bıyık, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verip fikir alışverişinde bulundu. Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ve Darıca Kaymakamı Yüksel Ateş de katıldı. Muhtarların her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Muhtarlar mahallelerinin sorunlarını en iyi bilen kişiler. Bizim mahallelerdeki gözümüz kulağımız olan mahalle muhtarlarımızla her zaman istişare halinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

2020’DE NELER YAPILDIĞINI ANLATTI

Darıca Belediyesi olarak 2020 yılında altyapıdan üstyapıya, kültür sanattan spor alanına kadar yapılan yatırımlar hakkında sunum yapan ve muhtarlara bilgi veren Başkan Muzaffer Bıyık, el birliği ile ortak akılla hareket ederek Darıca’yı daha yaşanabilir bir ilçe yapmak istediklerini ifade ederek şunları söyledi: “Darıca’da kurumlarla ortak hareket ederek ilçemizi ortak akılla yönetmek için çalışıyoruz. Özellikle Büyükşehir Belediyemizle uyum içerisinde ilçemize birçok önemli eseri kazandırdık. Büyükşehir tarafından Askeri alanda oluşturulan Kocaeli’nin ilk Millet Bahçesi Darıca’da hizmete girdi. Darıca ile Eskihisar bağlantısı yapıldı.

METRO ÇALIŞMALARI DARICA’DA BAŞLADI

Darıca-Gebze OSB Metro çalışmaları Gebze’de başlamıştı. Darıca’da da Cumhuriyet Meydanı’nda çalışmalar başladı. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılıyor. Yeni tören alanını sahilde oluşturduk ve Atatürk anıtını da sahile taşıdık.

DARICA’YA 70 MİLYON TL ALTYAPI YATIRIMI

Büyükşehir Belediyesi ve İSU Müdürlüğümüz ile birlikte Darıca’nın altyapı sorununa çare üretmek için kısa, orta ve uzun vadeli planları yapıyoruz. Darıca’nın altyapı sorununa çare olması için yaklaşık 70 Milyon TL altyapı yatırımı yapılacak. Büyükşehir tarafından altyapı çalışmaları Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesinde başladı. Aynı şekilde üstyapısı da Büyükşehir tarafından yapıldı.

ÇÖP KOTEYNIRLARI YER ALTINA ALINIYOR

Aşıroğlu Caddesi’nde başlayan çöp konteynırlarının yer altına alınması çalışması Darıca merkezde devam etti. Prestij cadde uygulamaları kapsamında daha yaşanabilir ve temiz bir Darıca için diğer caddelerde de belirlenen takvim çerçevesinde çöp konteynırlarının yer altına alınması devam edecek.

CENGİZ TOPEL CADDESİ YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyemizle birlikte Darıca’nın trafik sorununu rahatlatacak çalışmalara devam ediyoruz. Bu kapsamda İstasyon trafiğini rahatlatacak projeyle Cengiz Topel Caddesi’nde yenileme çalışmalarımız kısa sürede tamamlanacak.

SPOR ŞEHRİ DARICA İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Darıca’mıza Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan dev spor salonunda çalışmalar tamamlandı. 1800 kişilik seyirci kapasiteli olan ve yaklaşık 25 Milyon TL maliyeti bulunan spor salonunda Darıcalı gençler pek çok spor dalında spor yapabilme imkânı bulacak. Biz de Darıca Belediyesi olarak spora büyük önem veriyor ve yatırım yapıyoruz. Sırasöğütler Mahallesi Kapalı Spor Salonu’nu tamamladık. Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın ismini verdiğimiz spor salonunu kadın ve çocuk yaşam merkezi olarak planladık. Erkekler Havuzu ve bayanlar Havuzu’nun altına spor kompleksler yaparak kadınların ve erkeklerin daha modern bir ortamda spor yapabilmelerini sağladık. Darıca’nın bir spor şehri olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

KÜLTÜR SANATA ÖNEM VERİYORUZ

Kültür sanata özel önem veriyoruz. Darıca’da kültür sanat etkinliklerini daha da arttırmak ve gençlerin kültür sanatla ilgilenmesini arzu ediyoruz. Darıca’da ilk defa Kitap Fuarı’nı düzenledik. İskoliye Sanat Akademisi’ni açarak gençlerin hizmetine sunduk. Bir ilk olan Kitap Kafe’yi de açarak kitapseverlerin hizmetine sunduk.”

PANDEMİYLE BİRLİKTE MÜCADELE ETTİK

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Muzaffer Bıyık, “Koronavirüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren bütün kurumlarımızla el ele vererek salgınla mücadele ettik. Mahalle muhtarlarımızla birlikte ortak hareket ederek vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. Muhtarlarımızla birlikte mahallelerde ücretsiz maske dağıtımları gerçekleştirdik. Dezenfekte çalışmalarından temizlik çalışmalarına kadar düzenli olarak çalışma yapıyoruz. Karantinada bulunan vatandaşlarımıza muhtarlarımızla da istişare ederek sıcak yemek dağıtımında bulunuyoruz. Koronavirüs salgınını hep birlikte atlatmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

2021 DARICA’DA HİZMET YILI OLACAK

2021 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgi veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca’nın geleceği için bütün planlamalarımızı hazırladık. 2021 yılının da Darıca’da hizmet ve proje yılı olması için çalışacağız. Darıca Tarihi Çınaraltı Meydanı’nı kısa sürede yenileyerek modern bir meydan inşa edeceğiz. Balyanız Koyu ikinci etap çalışmasına başlıyoruz. Nenehatun amatör spor sahasını yenileyeceğiz. İlçemize yakışan bir Hükümet Konağı’nı İçişleri Bakanlığımızın desteği ile yapacağız. Bayramoğlu-Tuzla bağlantı yolu için proje çalışmaları sürüyor. Özellikle ulaşım konusunda 2021 yılında güzel çalışmalarımız olacak” diye konuştu.

BÜYÜKAKIN’IN SELAMINI İLETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak ve Darıca Kaymakamı Yüksel Kara da selamlama konuşması yaparak Darıca’da yapılan çalışmalar nedeniyle Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler. Darıca’da Büyükşehir’in önemli yatırımlarının dikkat çektiğini ifade eden Kaymakam Kara, Büyükşehir le Darıca arasındaki uyumun ilçeye hizmet olarak yansıdığını vurguladı. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak da Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek Büyükşehir olarak Darıca’yı her zaman önemsediklerini söyledi.





















