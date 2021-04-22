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Başkan Bıyık’tan 23 Nisan Mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında “Bizlere geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Başkan Bıyık'tan 23 Nisan Mesajı

22 Nisan 2021 Perşembe 13:06

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101 kuruluş yıl dönümünü ve tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularımla kutluyorum” diyen Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “23 Nisan 1920 tarihi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır. Milli egemenliğimizin temelleri atılırken, aziz milletimiz her yaştan ferdiyle zafere ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda birlik ve beraberlik içinde yılmadan mücadele vermiştir. Ulusal egemenliğin simgesi olan ve Cumhuriyetin temelinin atıldığı
bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir. Geleceğimizin teminatı olan ve bizlere geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor ve hepsini sevgiyle kucaklıyor gözlerinden öpüyorum.

Bizler de gelecekte ülkemizi daha ileriye taşıyacağına inandığımız çocuklarımızın daha iyi yetişmeleri için milletimizden aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında buruk bir sevinç yaşasak da 23 Nisan coşkusunu Darıcalı çocuklarımızla birlikte yaşamaya devam edeceğiz. 23 Nisan’da moral otobüsümüzle ilçemizde şehir turu atarak 23 Nisan’ı çocuklarımızla birlikte kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”



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