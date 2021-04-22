Başkan Bıyık’tan 23 Nisan Mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101 kuruluş yıl dönümünü ve tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularımla kutluyorum” diyen Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “23 Nisan 1920 tarihi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır. Milli egemenliğimizin temelleri atılırken, aziz milletimiz her yaştan ferdiyle zafere ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda birlik ve beraberlik içinde yılmadan mücadele vermiştir. Ulusal egemenliğin simgesi olan ve Cumhuriyetin temelinin atıldığı

bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir. Geleceğimizin teminatı olan ve bizlere geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor ve hepsini sevgiyle kucaklıyor gözlerinden öpüyorum.