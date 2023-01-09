Başkan Büyükakın Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Basının kentimizde önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın “Gazeteciliğin en önemli ilkeleri doğruluk ve tarafsızlıktan ödün vermeden kalemini hak, hakikat ve adaletten ayırmadan gece gündüz haber peşinde koşan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarım”dedi. Başkan Tahir Büyükakın şöyle devam etti:

Kentimizde basının önemi ve kıymeti büyük. Gerek ulusal medyamızın temsilcileri, gerek yerel gazetelerimiz, gerekse de dijital gazetelerimizin sayısı oldukça fazla. Basın denilince akla gelen ilk illerden biriyiz. Geniş bir basın tarihine sahibiz. Yakın tarih içinde zorlu koşullar altında nasıl özverili çalıştıklarının ben de bizzat şahidiyim. İşlerine, emeklerine saygım sonsuz. Bugünün vesilesi ile bu kente değer katan yazdıklarıyla yol çizen yön veren ve gerçek haberi doğruca okuyucusuna aktaran çalışan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım.