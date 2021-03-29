Başkan Büyükakın, ‘’Daha yapacak çok işimiz var’’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Tüm Kobi Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜKOSİAD) Başkanı Nurettin Aslantürk ile Diliskelesi Amatör balıkçılar Derneği Başkanı Hüseyin Elibol, Diliskelesi Mahalle Muhtarı Mehmet Özay ve beraberinde ki heyeti makamında konuk etti. Misafirleriyle yakından ilgilenen, bölgelerinde ve kent genelinde yapılan hizmetlerle ilgili istişare eden Başkan Büyükakın, ortaya konan her projenin merkezinde insan olduğunu dile getirerek, “Şehrimiz için üretmeye, ürettiğimiz her projeyi de ortak akılla hayata geçirmeye çok önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yüzyılın işini 18 yıla sığdıran Türkiye, pandemi sürecinin geri kalmasıyla da yeni yüzyılda kendisinden çok daha fazla söz ettirecek. Bunun için bizlerde çalışmaya, üretmeye, yatırım ve istihdam üretmeye devam ediyoruz. Şunu net bir şekilde dile getirmek isterim ki yüzyılın işini 18 yıla sığdırdık ancak daha yapacak çok işimiz var” dedi.

“TARIM VE HAYVANCILIKLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR”

Genel Merkezi Gebze’de bulunan TÜKOSİAD Başkanı Aslantürk ile görüşmesinde tarım ve hayvancılık ile alakalı başlatılan çalışmaları değerlendiren Başkan Büyükakın, iş dünyasının özellikle TABİP projesine duyduğu ilgiden de mutlu olduğunu dile getirdi. Aslantürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesini yakından takip ettiklerini ve bu konudaki çalışmalar için “Tahir Başkanımıza bu projesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Dünya genelinde altı milyar dolarlık piyasaya sahip bu sektör için atılan bu adım çok önemlidir” ifadelerini sarf etti. Pandemi döneminde iş dünyasının genel durumu hakkında bilgi de veren TÜKOSİAD Başkanı Aslantürk, “Dernek olarak organik tarım ve hayvancılıkla ilgili çalışmalarımız var. Ülkenin ekonomik olarak kalkınması adına yapılacak yatırımlarda TÜKOSİAD olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız” şeklinde konuştu.

DİLİSKELESİ SAHİL DÜZENLEME PROJESİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER

Diliskelesi Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Hüseyin Elibol, Diliskelesi Mahalle Muhtarı Mehmet Özay ve beraberinde ki heyetle de görüşen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, yoğun yağışların olduğu günlerde Kocaeli Dilovası ilçesinde bulunan Batı Köprülü Kavşağı’nda olası su baskını nedeni ile D-100 Karayolu, İstanbul ve Ankara yönlerinde trafiğe kapanmasının önüne geçtiklerini belirtti. Dilovası Batı Kavşağı’nda yatay sondaj yaparak altyapı çalışması tamamlandıklarını ifade eden Başkan Büyükakın, “Bu sayede yoğun yağışlarda ki o arzu etmediğimiz görüntüler ortadan kalkmış oldu” açıklamasını yaptı. Dilovası kentsel yenileme çalışmaları için ortaya konan kamulaştırma çalışmaları hakkında konuklarına bilgi veren Başkan Büyükakın’a, Diliskelesi Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Hüseyin Elibol, Diliskelesi Sahil Düzenleme Projesi için teşekkür etti.









