Başkan Büyükakın, depremzede çocukların yüzünü hediyelerle güldürdü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'da görevlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bir yandan çalışmaları koordine ederken, bir yandan da depremzedelerle sık sık bir araya geliyor. Büyükşehir’in kurduğu merkezde toplanan yardımların depremzedelere ulaştırılması çalışmalarına katılan Başkan Büyükakın, Dikmece köyünde ailelerle bir araya geldi. 1999 depremini yaşayan biri olarak, afetzedeleri çok iyi anladığını ifade eden Başkan Büyükakın, "O zaman da Türkiye’nin her köşesinden yardımlar gelmişti ancak bu felaket o zamandan çok daha büyük. Çok şükür bugün imkanlarımız da daha fazla. Elimizden gelen her şeyle sizin yanınızdayız. Türkiye’nin kalbi burada atıyor. Sizi en iyi biz anlarız" dedi.

İHA