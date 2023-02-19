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Başkan Büyükakın, depremzede çocukların yüzünü hediyelerle güldürdü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Antakya ilçesindeki Dikmece köyünde depremzedeler ile bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Büyükakın, çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.

Başkan Büyükakın, depremzede çocukların yüzünü hediyelerle güldürdü

19 Şubat 2023 Pazar 14:31

 Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'da görevlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bir yandan çalışmaları koordine ederken, bir yandan da depremzedelerle sık sık bir araya geliyor. Büyükşehir’in kurduğu merkezde toplanan yardımların depremzedelere ulaştırılması çalışmalarına katılan Başkan Büyükakın, Dikmece köyünde  ailelerle bir araya geldi. 1999 depremini yaşayan biri olarak, afetzedeleri çok iyi anladığını ifade eden Başkan Büyükakın, "O zaman da Türkiye’nin her köşesinden yardımlar gelmişti ancak bu felaket o zamandan çok daha büyük. Çok şükür bugün imkanlarımız da daha fazla. Elimizden gelen her şeyle sizin yanınızdayız. Türkiye’nin kalbi burada atıyor. Sizi en iyi biz anlarız" dedi.   
 


İHA
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