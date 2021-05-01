Başkan Büyükakın, “Güzelliğiyle halkımıza yakışan bir yer oldu’’

Millet Bahçeleri ile yaklaşık beş milyon metrekarelik yeşil alan kazandırılacak Kocaeli’nde, vatandaşların sıklıkla gittiği küçük ölçekli parkların da yapımına devam ediliyor. Kocaeli’nin tarihi ve manevi değerlerine sahip çıkan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Sinop’tan gelerek Gölcük’e yerleşen İbrahim Ethem Hz. (Sultan Baba) türbesi çevresinde yapılan parkta inceleme gerçekleştirdi. Yapımı tamamlanan ve yeni çehresiyle Örcün köyündeki vatandaşlar başta olmak üzere herkesin takdirini kazanan Sultan Baba Parkı için, “Çevre düzenlemesini tamamlayarak türbenin çehresini değiştirdik” diyen Başkan Büyükakın, “Yaz aylarında vatandaşlarımız tarafından sıklıkla ziyaret edilen Sultan Baba Türbemiz, yeni haliyle hemşerilerimize nefes aldıracak bir yer haline geldi” açıklamasını yaptı.

“BİR MİLYON 27 BİN TL’LİK BİR YATIRIM”

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay’ın da yer aldığı incelemede, Örcün Köyü Muhtarı Mustafa Uyar’ın yapılan park nedeniyle teşekkür ettiği Başkan Büyükakın, “Bir milyon 27 bin TL’lik bir yatırımla bölgemize çok güzel bir park kazandırdık. İnşallah Sultan Baba’yı ziyarete gelenler de bu yeşil alandan dolayı mutlu olacak. Vatandaşımızın memnuniyeti için parkımıza 15 adet kamelya ve 3 adet piknik masası koyduk. Çim zemini ve güzelliğiyle halkımıza yakışın bir alan oldu. Alan içerisinde yer alan yürüyüş ve bağlantı yollarıyla da vatandaşlarımızın kullanımı için uygun hale getirdik” dedi.

“ENGELLİLERİMİZİN KULLANIMA UYGUN HALE GETİRDİK”

“Bizlere emanet edilen kentimizi, ülkemizi ve dünyamızı gelecek nesillere daha yaşanabilir şekilde bırakmak, hepimizin ahlaki ve vicdani görevidir” diyerek inceleme sonrası yaptığı açıklamaları sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Alanda bulunan tuvaletler de Park ve Bahçeler ekiplerince onarıma alındı. Tüm park alanını engellilerimizin kullanıma uygun hale getirdik” ifadelerini sarf etti. “Bir taraftan Millet Bahçelerini kentimize kazandırırken diğer bir taraftan da halkımızın yaşam alanlarına yakın daha küçük konsepte dinlenme, nefeslenme, vakit geçirme alanlarına cevap vermek için proje üretiyoruz” vurgusu yapan Başkan Büyükakın, “İşte Sultan Baba Türbesi Çevre düzenlemesi bu anlayışına da çok uygun bir projedir” diyerek sözlerini tamamladı.



















