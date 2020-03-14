Başkan Büyükakın, medeniyet inşasının şifrelerini anlattı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli İlim Yayma Cemiyeti Şehit Esma Öğrenci Yurdu’nda kalan kız öğrencileriyle bir araya gelerek, gençlerin taşıdıkları misyon ve görevler üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Soru cevap şeklinde geçen ve medeniyet inşasında yapılması gerekenlerin ne olduğuna dair fikirlerin dile getirildiği birliktelikte Başkan Büyükakın, öğrencilerin Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerini ve önerilerini de dikkatlice dinledi. İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Fevzi Utaş ve beraberindeki heyetin de yer aldığı buluşmada, gençlerin “Başarının sırrı nedir?” sorusuna Başkan Büyükakın, “Samimiyetle çalışmaktır” dedi.

GEÇMİŞİN TÜRKİYE’Sİ İLE GÜNÜMÜZÜN TÜRKİYE’SİNİ KARŞILAŞTIRDI

Kocaeli İlim Yayma Cemiyeti Şehit Esma Öğrenci Yurdunda kalan kız öğrencilerin “Neden Siyaset” sorusuna samimiyetle cevap veren Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nde 2005 yılından itibaren başlayan ve bugüne kadar gelen süreci dile getirdi. Geçmişin Türkiye’si ile günümüzün Türkiye’si üzerine bir karşılaştırma isteyen üniversitelilere, darbe dönemlerinin ülkeye bıraktığı izler üzerine düşüncelerini aktaran Başkan Büyükakın, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin ne olduğuna dair geniş bir yelpazede bilgi verdi. Suriye başta olmak üzere Ortadoğu’daki gelişmelere dönük sorulara da cevap veren Başkan Büyükakın, “Türkiye’de icra edilmek istenen her eylemde ülkemizin bölgesinde ve dünyadaki etkinliği azaltmak ana hedefleri olanları tanımamız gerekiyor. Enerjiyi ve toprakları kontrol altında tutmak isteyen ülkelerin bölgemizdeki faaliyetlerini bizler yakından takip ederken sizlerin de bu konuda özel bir ilgi duymanızı arzu ediyorum” şeklinde konuştu.

“HAYATTA İŞİNİ AŞK İLE YAPAN YORULMAZ”

Türkiye’nin gelecekte çok daha iyi noktalara geleceğini söyleyen ve bunun için gençlerin kendilerini çok daha iyi hazırlamasını isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Corona virüsü konusunda kentte alınan önlemler hakkında üniversiteli kız öğrencilere de bilgi aktardı. Gençlik hizmetlerinden kültür çalışmalarına, spordan ulaşıma kadar birçok farklı sorulara da cevap veren Başkan Büyükakın, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin her daim yanındayız. Sizlerin geleceğe hazırlanabilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Şunu unutmayın ki her ne iş olursa olsun hayatınız her döneminde samimiyetle çalışın. Bizler biliyoruz ki hayatta işini aşk ile yapan yorulmaz” diyerek sözlerini tamamladı.