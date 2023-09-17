Başkan Büyükakın, “Şehrimizde insan ölmesin istiyoruz”

Yığılcalılar Derneğine konuk olan Başkan Büyükakın, “Bakın deprem gerçekliği konusunda da bir şeyler söylemek istiyorum. Bu kentte 250 bin tane bina var. Hepsini taratıyoruz. 9 ay sürecek. Yüzde yirmisi bitti. Bir buçuk aydan beri ekiplerimiz çalışıyor. Binaların durumlarına göre ve alanda ki risk duruma göre riskli alan ilan edeceğimiz durumlar olacak. Derdimiz, bu kenti depreme hazırlamak. Deprem gelip çattığında şehrimizde insan ölmesin istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Kocaeli Yığılcalılar Dernek Başkanı Nezih Ekrem Keleş ve yönetiminin misafiri oldu. AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan’ın da katıldığı programa çok sayıda dernek üyesi de eşlik etti. Buluşmada, “Her zaman bize güçlü destek verdiniz” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, “Biz burada kendimizi misafir gibi değil ev sahibi hissediyoruz. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize söylediği ve talimatını verdiği iki konuyu burada ifade etmek isterim. Birincisi, ‘Yaptığınız her işte halkın ve Rabbimizin rızasını alın. Önce millete sonrası da Rabbimize hesap vereceksiniz. Hesap gününü unutmadan çalışın.’ İşte bizde bu anlayışla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“KIYMETLİ OLANA TALİBİZ ZATEN”

“Vatandaşımız, ayağına taş değmesin, işin kolay olsun” dediğinde “Allah işini zorlaştırmasın diye dua edildiği zaman o kadar mutlu ve huzurlu oluyoruz ki” vurgusunu yapan Başkan Büyükakın, “İşte bu bizim için çok kıymetlidir. Kıymetli olana talibiz biz zaten. Asıl olan millettir ve onun hayır duasını almaktır. Bizim hedefimizde bu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımızı mutlu edecek hizmetler yapmak için gayret ediyoruz. Ben bilirim demeden yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize söylediği ikinci tavsiye de, ‘Ben bilirim demek yok, vatandaşa tepeden bakmak yok, milletin hizmetkârı olduğunuzu unutmak yok. Bunlarını unutmadan bu anlayışla çalışacaksınız’ der her fırsatta. İşte bizlerde bu ilkelerle hemşerilerimize hizmet ediyoruz” ifadelerini sarf etti.

“BU KENTTE 250 BİN TANE BİNA VAR”

“Emanetinizi yere düşürmeden bu görevimizi sürdürüyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, şunları kaydetti: “Bu milletin bir kuruşunu zayi etmeden çalışmaya gayret ediyoruz. 4 yılda 18 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdik, 4 milyar TL borç ödedik. Bakın deprem gerçekliği konusunda da bir şeyler söylemek istiyorum. Bu kentte 250 bin tane bina var. Hepsini taratıyoruz. 9 ay sürecek. Yüzde yirmisi bitti. Bir buçuk aydan beri ekiplerimiz çalışıyor. Riskli binaları tespitte İnşaat Mühendisleri Odamızla çalışıyoruz. Onlar gidiyor bakıyorlar ve rapor veriyorlar. Binaların durumlarına göre ve alanda ki risk duruma göre riskli alan ilan edeceğimiz durumlar olacak. Ya kendiliğinden, ya müteahhitlerin eliyle ya da TOKİ ile yapacağız bu dönüşümü.”

“ZAMANI GELDİKÇE AÇIKLAMA YAPACAĞIZ”

Başkan Büyükakın ayrıca, “Tabi sizlerden ve vatandaşlarımızda biz bu çalışmaları yaparken dedikodulara kulak asmamalarını da istiyoruz. Devletin yetkili ağızlardan yapılacak açıklamalarını beklemesini istiyoruz. Elimizde bilgilerin toplanmasını bekliyoruz. Zemin çalışmasını bitirdik. Binaların yapı tarihini de biliyoruz. Binada kesilen kolon var mı yok mu ona da bakıyoruz. Zamanı geldikçe açıklama yapacağız. O anlamda vatandaşlarımızdan bizi beklemesini istiyoruz. Allah bize fırsat ve zaman versin, inşallah hızlı bir şekilde tamamlarız. Derdimiz, bu kenti depreme hazırlamaktır. Deprem gelip çattığında şehrimizde insan ölmesin, istiyoruz. Deprem insan öldürmüyor, bina öldürüyor. Bu gerçeği çok iyi bilen bir kentiz” diyerek sözlerini tamamladı.

İHA