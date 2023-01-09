Başkan Büyükakın, “Tek bir amaçları var o da Türkiye’yi durdurmak”

Giresun İşadamları ve Bürokratları Derneği’ne (GİRİB) konuk olan Başkan Büyükakın, “Cumhuriyetimizi büyütmek ve daha güçlü hale getirmek için yoğun bir çalışma dönemindeyiz. Biz çalışıyoruz. Ancak ülkemizin yükselmesinin önünde ki en büyük engel olan darbeciler ve vesayetçiler hiç boş durmadı. Ama bu millet vesayetleri tek tek yıktı” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Giresun İşadamları ve Bürokratları Derneği’ne (GİRİB) konuk oldu. Gebze’de ki dernek binasında gerçekleşen ziyarete Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ile çok sayıda işadamı, muhtar ve bürokrat katıldı. GİRİB Başkanı Kemal Tokmak ve Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Elmas’ın da yer aldığı ziyarette bir konuşma gerçekleştiren Başkan Büyükakın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine dikkat çekti. Dünya’nın geçtiği durumun iyi anlaşılması gerektiğinin altını da çizen Başkan Büyükakın, “Bu kadar olumsuz gelişmenin yanında Türkiye’nin yükselişte olduğunu ifade etmek isterim. Dünya’da bir kargaşa olduğu da kesindir. Bu kargaşadan faydalanmak isteyenlerin varlığını da biliyoruz” dedi.





“BİZ BUNA MİLLETİMİZLE MÜSAADE ETMEYİZ”

“Geçtiğimiz haftalarda Fransa’da yaşanan sokak olaylarını her birimiz biliyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Hatırlayınız sarı yeleklerin eylemleri başta olmak üzere kendi vatandaşlarının yaptığı her türlü sokak hareketine Fransa polisi ve hatta askeri çok şiddetli bir şekilde eylemcilere bastırma yoluna gidiyordu. Türkiye karşıtı bir durum oldu mu hele hele bir de bunu PKK yanlıları yaptı mı Fransa’nın güvenlik güçleri sadece seyrediyor. Yakın zamanda ki olaylarda da bu oldu. Aslında yakın tarihimize dönersek ta Abdülhamit Han döneminden beri böyleydiler. Türkiye aleyhtarı bir durum oldu mu tüm desteklerini veriyorlar. Yunanistan’a verilen silah desteğini görüyoruz. Bu silahlar niçin veriliyor. Yunanistan’ın 12 mil kararı alması için cesaretlendiriliyor. Alabilirse bu karar bizim için savaş sebebidir. Tabi biz buna milletimizle müsaade etmeyiz” ifadelerini sarf etti.





“KENDİSİNE DİRETİLEN VESAYETLERİ YIKTI”

Başkan Büyükakın konuşmasına, “Milletlerin de devletler gibi kaderi vardır. Türkiye Cumhuriyeti kurulalı 100 yıl geride kaldı. Ülkemizin banisi Mustafa Kemal Atatürk, büyük liderlik göstererek Anadolu’yu bize emanet etti. Atatürk’ün bize bıraktığı Cumhuriyetimizi büyütmek ve daha güçlü hale getirmek için yoğun bir çalışma dönemindeyiz. Biz çalışıyoruz. Ancak ülkemizin yükselmesinin önünde ki en büyük engel olan darbeciler ve vesayetçiler hiç boş durmadı. Vesayet sistemi ülkemizin prangalarıydı. Belli aralıklarla balans ayarı yaptıklarını söylediler. Millet iradesi ile uğraştılar. Her kuralı bu vesayetçiler koydu. Ama vesayetleri bitiren bir Cumhurbaşkanımız var. Şunun altını çizmek isterim. Meşruiyetin kaynağı halktır. Bir zümre veya başka bir sınıf halk için neyin iyi olduğunu söyleme hakkı yoktur. Hiçbir makam doğru olanı vaaz edecek makam değildir. Bu ülkenin evlatları bir şey yaptı. Kendisine diretilen vesayetleri tek tek yıktı” diye devam etti.





“BİRDE BU MEMLEKETİN EVLADI OLDUĞUNU SÖYLERLER”

“Bu vesayetçilerin bugün yakın zamanda çıkmadı” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Büyükakın, “Vesayetçiler ve darbeciler her daim vardılar. Bakınız Abdülhamithan için birileri kızıl sultan olarak hep anlatırdı, söylerdi. Ama o bir ulu hakandı. Şimdide anlıyoruz onun dış politikada ve siyasette ki dehasını. Bakınız Balkan Harbinin çıkmasını haber alınca Abdülhamidhan derki “Bizim ahmaklar kilise meselesini mi çözdü” diye sorar yanında ki yaverine. Çünkü Abdülhamidhan’ı devirdikten sonra başa gelenler, Bulgarlar ve Yunanlılar arasında ki kilise meselesini çözmüştür. Ondan sonra da zaten Balkan Savaşı başlamıştır. Ulu Hakan Abdülhamidhan dış politikayı satranç ustası gibi oynayan bir liderdi. O dönemde de ve o dönemin bugünkü temsilcileri Ulu Hakan için kızıl sultan derken bizim baktığımız yerden bakarsanız, Ulu Hakan yani cennet mekândır. Maalesef içimizde hala o ezikliği atamamış olanlar, Azerbaycan’da işgalci diyecek kadar utancını dile getirirler. Bugün birde bu memleketin evladı olduğunu söylerler. Kardeş vatana hizmet ederken nasıl işgalci olur. Bu soruları sormak gerekiyor” şeklinde konuştu.





“ÇOK SİNSİ HAMLELER YAPIYORLAR”

“Türk milletinin evlatları artık yapılamazı yaptıkça çıldırıyorlar” vurgusunu da yapan Başkan Büyükakın, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Tek bir mücadeleleri var, o da Türkiye’yi durdurmaktır. Bu işin şakası yok, uyanık olmak zorundayız. Büyük bir ihanet şebekesi var. Ülkemizin, milletimizin ve siyasetin bütün sinir uçlarına dokunuyorlar. Birde karşımıza geçip pişkin pişkin yalan söylüyorlar. Çok sinsi hamleler yapıyorlar. Devletler oyun oynamaz. Devlet adamları yalan söylemez. Bunlara rağmen bizlerde pozitif gündemin peşinden giderek ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bakınız ihracat var, üretim var. Türkiye’nin her şeye rağmen önü açıktır. Canını feda etmek isteyen bir milletin önünde kimse duramaz.”

















