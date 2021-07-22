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Başkan Büyükakın, yaşanan su baskının ardından Maşukiye’de inceleme yaptı

Başkan Büyükakın, yoğun yağış sonrası yaşanan su baskının ardından Kartepe Maşukiye’de inceleme gerçekleştirdi

Başkan Büyükakın, yaşanan su baskının ardından Maşukiye'de inceleme yaptı

22 Temmuz 2021 Perşembe 19:01

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, yoğun yağış sonrası yaşanan su baskının ardından Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Beşevler Caddesi’nde inceleme gerçekleştirdi. “Yaşanan sıkıntıların giderilmesi için tüm imkanlarımızla seferber ettik, mahalle sakinlerimizin yaralarını saracağız” diyerek inceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Bir daha aynı durumun yaşanmaması içinde proje çalışmalarımızı başlatıyoruz” dedi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ve teknik ekiplerin de yer aldığı incelemeler esnasında bölgede ki vatandaşlarla da görüşen Başkan Büyükakın, “Merak etmeyin burada ki sorunun çözülmesi için gerekli her türlü adımı atacağız.” ifadelerini de sarf etti.

 

“VATANDAŞLAR TAHİR BAŞKANA TEŞEKKÜR ETTİ”

Bölgede ki vatandaşların ve esnaflar, bölgeye ilk andan itibaren belediye ekiplerinin gelmesi, ardından Başkan Büyükakın’ın bölgede gerekli incelemeleri yapmasından dolayı memnuniyetleri ifade ettiler. İncelemelerde Başkan Büyükakın’ ve Kocaman’a da eşlik eden vatandaşlar, “Büyükşehir Belediyemiz ve Kartepe Belediyemiz burada ki sorunu çözecektirler. Bizler buna inanıyoruz. Zaten Tahir Başkanımıza da yakında tanıyoruz. Buraya da gelerek problemin kaynağından çözülme talimatını verdi. Bir kez daha Tahir Başkanımıza, İSU ekiplerine ve Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman’a teşekkür ediyoruz” diyerek duygularını ifade ettiler.

 

“İSU, HIZLI BİR ŞEKİLDE ORGANİZE OLACAK”

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’tan yoğun yağış sonrası yaşanan su baskının nedenleri üzerine detaylı bilgi alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, gereken tüm çalışmaların yapılarak sorunun giderilmesi için talimat verdi. Bölgeyi gezen, sorunun kaynağının tespit edildiği bilgisini de alan Başkan Büyükakın, “İSU, tespit edilen sorunları çözmek için hızlı bir şekilde organize olacak. Temizleme çalışmaları bir taraftan sürüyor. Vatandaşımızın ve bölgenin yaşadığı bu sorunu çözeceğiz” diyerek açıklamasını tamamladı.

 

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