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Başkan Büyükakın’dan Gençlere: “İdeallerinizden Asla Vazgeçmeyin”

Gençlerle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Asla ideallerinizden vazgeçmeyin. Birlikte hareket ederseniz memleketi yükseltirsiniz" dedi.

Başkan Büyükakın'dan Gençlere: 'İdeallerinizden Asla Vazgeçmeyin”

01 Ağustos 2023 Salı 20:53

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde staj yapan lise ve üniversite öğrencileri Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile bir araya geldi. Programda gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Başkan Büyükakın, "Asla ideallerinizden vazgeçmeyin. Bunu yapar ve birlikte hareket ederseniz memleketi hep birlikte yükseltirsiniz. Kendinizi geliştirin, aranan adam olun. Büyük idealler uğruna bir şeyler yapmaya çalışın. Engel olmak isteyenlere kulak asmayın. Bildiğiniz yolda yürümeye devam edin. Yüksek ideallere inanmış insanlar olursanız ve birlikte hareket ederseniz memleket yükselmeye devam eder" dedi.  
 
  "Kararlar alırken tercih yapmak durumundayız" 
 Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti: 
 "Bir belediye başkanı olarak söyleyeceklerim var, bir büyüğünüz olarak söyleyeceklerim var. Belediye başkanı olarak kararlar alırken tercih yapmak durumundayız. Aldığınız her karar, başka bir kararın alınamaması anlamına geliyor. Mesela etkisi uzun yıllar sürecek olsa da Marmara Denizini mi kurtaralım yoksa başka bir şey mi yapalım? En doğru cevap Marmara’yı kurtarmak. Popülist olanla doğru olan arasında direnme gücünüze bağlı olarak, kısa vadeli doğrularla uzun vadeli doğruları birbirine eşleştirirsiniz. Popülist olmayanlar ülkelerini, şehirlerini daha güzel hale getirirler" 
 
  Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ödül 
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öğrencilere sağladığı staj desteği dolayısıyla 2022 yılında ödül almıştı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen E-İnsan Programı’nda Başkan Büyükakın, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı. 2021 ve 2022 yıllarında Büyükşehir’de 431 üniversite öğrencisi staj yaparak, kendini geliştirme fırsatı bulmuştu. 


İHA
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