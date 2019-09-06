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Başkan Büyükgöz Ankara’da

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen 131. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı için Ankara’ya gitti.

Başkan Büyükgöz Ankara'da

06 Eylül 2019 Cuma 10:37

Sosyal medya hesabından toplantı öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’ın olduğu fotoğrafı paylaşan Başkan Büyükgöz, “131. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımız ülkemiz için hayırlara vesile olsun. İlk günkü aşkla, kurucu liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

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