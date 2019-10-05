Başkan Büyükgöz asfalt çalışmasını yerinde inceledi

Yaklaşan kış ayı sebebiyle çalışmalarına hız veren Fen İşlerine bağlı ekipler kentin dört bir yanında asfalt yama, parke onarımları gerçekleştiriyor. Yama ve onarım çalışmalarının yanı sıra sıfır asfalt çalışmaları da gerçekleştiren ekipler Köşklü Çeşme Mahallesi 529 sokakta sıfır asfalt çalışması yürütüyor.

TEKNİK HİZMETLER HIZ KESMEYECEK

Çalışmaları yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu gün burada sıfır asfalt çalışmalarını yerinde inceledik. Daha öncede ifade ettiğim gibi teknik hizmetleri en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bizim temel önceliğimiz en az hizmeti almış sokaklarımızdan, caddelerimizden başlamak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bütçe disiplini içerisinde asfalt çalışmalarımız, yama çalışmalarımız, bordür ve parke çalışmalarımız hız kesmeden devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.





