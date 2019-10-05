banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz asfalt çalışmasını yerinde inceledi

Köşklüçeşme Mahallesindeki asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Teknik hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek” dedi.

Başkan Büyükgöz asfalt çalışmasını yerinde inceledi

05 Ekim 2019 Cumartesi 10:17

Yaklaşan kış ayı sebebiyle çalışmalarına hız veren Fen İşlerine bağlı ekipler kentin dört bir yanında asfalt yama, parke onarımları gerçekleştiriyor. Yama ve onarım çalışmalarının yanı sıra sıfır asfalt çalışmaları da gerçekleştiren ekipler Köşklü Çeşme Mahallesi 529 sokakta sıfır asfalt çalışması yürütüyor.

TEKNİK HİZMETLER HIZ KESMEYECEK

Çalışmaları yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu gün burada sıfır asfalt çalışmalarını yerinde inceledik. Daha öncede ifade ettiğim gibi teknik hizmetleri en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bizim temel önceliğimiz en az hizmeti almış sokaklarımızdan, caddelerimizden başlamak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bütçe disiplini içerisinde asfalt çalışmalarımız, yama çalışmalarımız, bordür ve parke çalışmalarımız hız kesmeden devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.


 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükgöz onları unutmadı Başkan Büyükgöz onları unutmadı
Boğazına çapari takılan martı tedavi edildi Boğazına çapari takılan martı tedavi edildi
Büyükşehir’den E-KPSS kursu Büyükşehir’den E-KPSS kursu
Derbent yollarına bakım ve onarım Derbent yollarına bakım ve onarım
Çayırova'da toprak kayması Çayırova'da toprak kayması
Çayırova'da dumanla mücadele hareketi Çayırova'da dumanla mücadele hareketi
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Başkan Büyükgöz onları unutmadı
“4 Ekim Hayvanları Koruma Günü” sebebiyle Koç Ortaokulunda düzenlenen programda konuşan Gebze Belediye...

Haberi Oku