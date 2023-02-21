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Başkan Büyükgöz, Gebze'de misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti

Hatay’da depremin yaralarının sarılması için ekibiyle birlikte çalışma yürüten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli'ye dönüşünde depremzedelerle bir araya gelerek, ihtiyaçlarını dinledi.

Başkan Büyükgöz, Gebze'de misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti

21 Şubat 2023 Salı 12:15

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Hatay’ın Defne ilçesinde ekibiyle birlikte yaraların sarılması için çalışmalara başlamıştı. Gebze’ye dönüşünde Mevlana Kapalı Pazaryerinde oluşturan afet koordinasyon masasında belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, toplanan yardımlara ve bölgeye ulaştırılmasına ilişkin bilgi aldı. Ardından Gebze Öğretmenevine geçen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, burada misafir edilen depremzedelerle görüştü. Depremzedelere geçmiş olsun temennilerini ileten Başkan Büyükgöz, vatandaşların taleplerini de dinledi. Zinnur Büyükgöz, "Büyük felaketi, büyük acıları yaşamış depremzede kardeşlerime bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Tüm imkanlarımızla yanlarında olacağımızı belirtmek isterim. Allah’ın izniyle depremin yaralarını, devletimiz ve milletimizle birlikte hızla saracağız inşallah" dedi. 


İHA
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