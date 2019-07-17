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Başkan Büyükgöz Halk Gününde Gebzeli Hemşerileriyle Buluşuyor

Gebzeli hemşerilerinin hizmetlere ve çalışmalara yönelik görüş, talep ve önerilerine önem veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz düzenlediği halk günü programlarıyla vatandaşlarla bir araya geliyor.

Başkan Büyükgöz Halk Gününde Gebzeli Hemşerileriyle Buluşuyor

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:23

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerinin hizmetlere ve çalışmalara yönelik görüş, talep ve önerilerine önem veriyor. Göreve geldiği günden itibaren makam kapsını Gebzeli hemşerilerine ardına kadar açan Başkan Büyükgöz, düzenlendiği Halk Günü programıyla vatandaşlarla birebir görüşerek, taleplerini dinledi önerilerini aldı. Başkan Büyükgöz’ün Gebzeli hemşerileri ile bir araya geldiği Halk Günü programına Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, belediye meclis üyeleri ve birim müdürlüleri katıldı.

ULAŞILABİLİR BAŞKAN

Gebzeli hemşerileri ile tek tek görüşen, dertlerini dinleyen ve taleplerini alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Başkan seçilmeden önce her fırsatta ulaşılabilir başkan olacağımı ifade etmiştim. İlk olarak cep telefon numaramı kamuoyuna paylaştım, şimdide düzenlediğimiz Halk Günleri ile birebir vatandaşlarımızı dinliyoruz. Bizler vatandaşa hizmet etmek için bu makamlara seçilmiş kişileriz. Asli görevimiz vatandaşa hizmet etmek, onların dertleriyle dertlenmek, dertlerine çözüm bulmak. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ifadesiyle Gönül Belediyeciliği yapacağız, gönülleri kazanacağız. Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz halk günümüzün önümüzdeki günlerde de devamını getirecek, Gebzeli hemşerilerimizin dertlerine çözüm bulmak konusunda elimizden geleni yapacağız” dedi.

 

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