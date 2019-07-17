Başkan Büyükgöz Halk Gününde Gebzeli Hemşerileriyle Buluşuyor

ULAŞILABİLİR BAŞKAN
Gebzeli hemşerileri ile tek tek görüşen, dertlerini dinleyen ve taleplerini alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Başkan seçilmeden önce her fırsatta ulaşılabilir başkan olacağımı ifade etmiştim. İlk olarak cep telefon numaramı kamuoyuna paylaştım, şimdide düzenlediğimiz Halk Günleri ile birebir vatandaşlarımızı dinliyoruz. Bizler vatandaşa hizmet etmek için bu makamlara seçilmiş kişileriz. Asli görevimiz vatandaşa hizmet etmek, onların dertleriyle dertlenmek, dertlerine çözüm bulmak. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ifadesiyle Gönül Belediyeciliği yapacağız, gönülleri kazanacağız. Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz halk günümüzün önümüzdeki günlerde de devamını getirecek, Gebzeli hemşerilerimizin dertlerine çözüm bulmak konusunda elimizden geleni yapacağız” dedi.