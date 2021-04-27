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Başkan Büyükgöz, iftara konuk oldu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İstasyon Mahallesi 1482 sokakta ikamet eden Murat Demirtaş ve ailesine iftarda misafir oldu

Başkan Büyükgöz, iftara konuk oldu

27 Nisan 2021 Salı 13:05

Başkan Büyükgöz iftarda Demirtaş ailesine konuk oldu. Yoğun geçen ziyaretçi ve hizmet trafiğine rağmen mahalle ve esnaf ziyaretlerini sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, iftarda Demirtaş ailesine misafir oldu. Hazırlanan iftariyeliklerle İstasyon Mahallesi sakinlerinden Demirtaş ailesinin kapısını çalan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü Murat Demirtaş karşıladı. Oğulları İsmet ve Selahattin ile birlikte İstasyon Mahallesi 1482 sokakta ikamet eden Murat Demirtaş ile iftar öncesi hasbihal eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Demirtaş ailesinin mübarek Ramazan ayını tebrik etti. Başkan Büyükgöz’ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Murat Demirtaş, belediyenin destek ve katkılarından dolayı da teşekkür etti. 



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