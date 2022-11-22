Başkan Büyükgöz, öğretmenleri ağırladı. Başkan Büyükgöz, Gebze Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda, genç öğretmenler ile kıdemli öğretmenlerle bir araya geldi. Güzide Restaurant’ta düzenlenen programa ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve eğitimciler katıldı. Genç eğitimciler ile meslekte kıdemli öğretmenlerin katıldığı toplantıda tüm eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Öğretmenler Günü öncesinde böylesine anlamlı bir buluşmada bir araya gelmenin mutluluğunu paylaşıyoruz. Genç öğretmenlerimiz ile ömrünü bu kutsal mesleğe adamış kıymetli öğretmenlerimizi bir araya getirdik. Tecrübe aktarımı adına son derece kıymetli bir buluşma oldu. Bu program vesileyle tüm eğitim camiasının Öğretmenler Günü'nü şimdiden tebrik ediyor; ülkemizin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan da yaptığı açıklamada, düzenlenen toplantıdan ve eğitime katkılarından ötürü Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür etti. Program, Başkan Büyükgöz’ün öğretmenlere çiçek ve hediye takdimi, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.