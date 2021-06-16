banner632
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz Ve Rektör Aslan Teknofest İçin İmzayı Attı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Teknofest 2021 yarışmasına katılacak GTÜ TOAF takımı ana sponsorluk anlaşmasını imzaladı

Başkan Büyükgöz Ve Rektör Aslan Teknofest İçin İmzayı Attı

16 Haziran 2021 Çarşamba 16:36


Gebze Belediyesi ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı belediye hizmet kompleksi içerisinde yer alan başkanlık makamında düzenlenen törende Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, GTÜ TOAF takımı ana sponsorluk anlaşmasına imza attı. İmzalanan anlaşmayla Gebze Belediyesi Teknofest 2021 yarışmasına katılacak Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan TOAF Takımı’nın ana sponsorluğunu üstleniyor. İmza töreninde açıklamada bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,  “Gebze Üniversitemiz bizim alameti farikamızdır, medarı iftiharımızdır. Belediye ile üniversitemiz arasında bir işbirliği anlaşmamız var. Bu doğrultuda gençlerimizin taleplerini önemsiyor ve destek olmaya özen gösteriyoruz. Arge ve gençliğe yardım yapmıyorsanız dünya yarışında geri kalmaya mahkumsunuzdur.

VİZYON SAHİBİ BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ

Bu ekip Teknofest yarışmalarında ikinci oldu. Bundan sonraki yarışmalarda da daha büyük başarılara imza atacaklardır buna canı gönülden inanıyoruz. Gençlerimize başarılar diliyorum. Gençlerimiz iyi varlar…” dedi. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Üniversitemizde otomasyona yönelik güzel projeler yapılmakta. İnsansız hava araçları günümüzün en popüler alanlarından bir tanesi. Sivil alanda tarım alanında kullanılması çok önemli bir adım olacaktır. GTÜ öğrencilerimize, vizyon sahibi belediye başkanımızın vermiş olduğu katkı, destek bizim için çok değerli. Kendisine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum.” 
















Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’nin Yeni Futbol Sahası Hayırlı Olsun Gebze’nin Yeni Futbol Sahası Hayırlı Olsun
Körfez Himmetli Köy Yolu Genişletiliyor Körfez Himmetli Köy Yolu Genişletiliyor
Başiskele’de Cadde Ve Sokaklar Elden Geçiyor Başiskele’de Cadde Ve Sokaklar Elden Geçiyor
Büyükşehir Ani Yağışlara Karşı Görevde Büyükşehir Ani Yağışlara Karşı Görevde
Büyükşehir’den, Doludan Tarlaları Zarar Gören Çiftçilere Destek Büyükşehir’den, Doludan Tarlaları Zarar Gören...
Başkanlardan Okul Ziyaretleri Başkanlardan Okul Ziyaretleri
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebze’nin Yeni Futbol Sahası Hayırlı Olsun
Gebze yeni futbol sahası tüm imalatları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu

Haberi Oku