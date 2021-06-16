Başkan Büyükgöz Ve Rektör Aslan Teknofest İçin İmzayı Attı





Gebze Belediyesi ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı belediye hizmet kompleksi içerisinde yer alan başkanlık makamında düzenlenen törende Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, GTÜ TOAF takımı ana sponsorluk anlaşmasına imza attı. İmzalanan anlaşmayla Gebze Belediyesi Teknofest 2021 yarışmasına katılacak Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan TOAF Takımı’nın ana sponsorluğunu üstleniyor. İmza töreninde açıklamada bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze Üniversitemiz bizim alameti farikamızdır, medarı iftiharımızdır. Belediye ile üniversitemiz arasında bir işbirliği anlaşmamız var. Bu doğrultuda gençlerimizin taleplerini önemsiyor ve destek olmaya özen gösteriyoruz. Arge ve gençliğe yardım yapmıyorsanız dünya yarışında geri kalmaya mahkumsunuzdur.

VİZYON SAHİBİ BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ

Bu ekip Teknofest yarışmalarında ikinci oldu. Bundan sonraki yarışmalarda da daha büyük başarılara imza atacaklardır buna canı gönülden inanıyoruz. Gençlerimize başarılar diliyorum. Gençlerimiz iyi varlar…” dedi. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Üniversitemizde otomasyona yönelik güzel projeler yapılmakta. İnsansız hava araçları günümüzün en popüler alanlarından bir tanesi. Sivil alanda tarım alanında kullanılması çok önemli bir adım olacaktır. GTÜ öğrencilerimize, vizyon sahibi belediye başkanımızın vermiş olduğu katkı, destek bizim için çok değerli. Kendisine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum.”































