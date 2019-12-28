Başkan Büyükgöz Yeni Çarşı esnafıyla buluştu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Yeni Çarşı esnafının düzenlediği kahvaltıya katıldı, esnafı dinledi, istişarede bulundu. Gebze Yeni Çarşı esnafının düzenlediği kahvaltı programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye meclis üyeleri ve Yeni Çarşı esnafı katıldı.

CADDE SAĞLIKLAŞTIRMASI YAPILACAK

Yeni Çarşı esnafıyla sohbet eden Başkan Büyükgöz esnafın sorularını cevaplandırdı, çözüm önerilerini dinledi. Başkan Büyükgöz,” Yeni Çarşıyla alakalı en büyük sıkıntılarımızın başında ışıklandırma geliyor. Esnafımızda bu konudan şikayetçi. Gebze’de biri de Yeni çarşı olmak üzere eski Çarşı Beylikbağında belir bir bölge ve Bağdat Caddesinde belli bir bölgede cadde sağlıklaştırması çalışması yapıyoruz. Bu çalışma bittikten sonra bu caddelerde müdahaleye başlayacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz ayrıca programı organize eden Yeni Çarşı esnafına teşekkür etti. Kahvaltı sonrası Başkan Büyükgöz ve Yeni Çarşı esnafı hatıra fotoğrafı çektirdi.