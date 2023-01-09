Başkan Büyükgöz’ün 10 Ocak Mesajı





Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde bir kutlama mesajı yayımladı. 10 Ocak tarihinin Türk basın tarihinde önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Haber verme, denetim ve eleştiri yapma, kamuoyunu bilgilendirme ve oluşturma, özgür tartışma ortamı sağlayarak toplumsal bilinci geliştirme, toplumu eğitme ve düşünce dünyasını zenginleştirme gibi işlevleri bulunan basın, bu yönüyle kamusal görev yapmaktadır. Gazetecilerin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, haklarının güvenceye alınması, onların, görevlerini rahat bir ortamda yapabilmelerini sağlayacaktır. Bu vesileyle, başta ilçemizde yaşanan her türlü olayı takip ederek bize aktaran ve Gebze kamuoyunu bilgilendiren, Gebzeli değerli basın mensupları olmak üzere, tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum.”