Başkan Demirci, Semt Pazarında

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Akse Kapalı Semt Pazarında kurulan Pazartesi Pazarı esnafını ziyaret etti. Esnaf ile bir süre sohbet ederek onların istek ve önerilerini dinleyen Demirci, alışveriş halinde olan vatandaşların da Kapalı Pazarlar hakkındaki görüşlerini aldı.

Kapalı Semt Pazarları ile hem esnafa hem de vatandaşlara, her türlü altyapısı olan, tam donanımlı, sağlıklı modern bir ortamda alışveriş ve satış yapma imkanı sunduklarını belirten Demirci, sosyal belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek bu tür yatırımlara önem verdiklerini söyledi. İlk Kapalı Semt Pazarını Şekerpınar bölgesinde hizmete sunduklarını ve hemen akabinde Akse Mahallesi’nde 2. Kapalı Modern Semt Pazarını hizmete açtıklarını aktaran Demirci, yeni statü gereği tüm pazarların artık Kapalı Pazarlar olarak hizmet vereceğini sözlerine ekledi. Sokak ve caddelerde kurulan pazarların kaldırılmasıyla birlikte daha iyi ve kaliteli hizmetin Kapalı Pazarlar çatısı altında verildiğini belirten Demirci, Yenimahalle ve Çayırova Mahalleleri’nde kurulan sokak pazarlarının kısa bir süre sonra Yavuz Sultan Selim Caddesi mevkiinde Gebze Belediyesi’nce yapılan Kapalı Pazar alanına taşınacağını söyledi.

Ücretsiz Ulaşım, Güvenli Alışveriş

Vatandaşlara daha kaliteli, daha uygun bir hizmeti Kapalı Semt Pazarların çatısı altında verildiğini ifade eden Demirci, hem vatandaş hem de esnafların bu hizmetten memnun olduğunu belirtti. Kapalı Semt Pazarları ile artık hava şartları kötü bile olsa güvenli alışveriş imkanının bulunduğunu dile getiren Demirci, yine Kapalım Pazarlar içerisinde kafeterya, mescit, bebek bakım odaları, dinlenme alanları, Zabıta noktaları gibi hizmetlerinde verildiğini belirtti.