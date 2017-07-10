Başkan Karaosmanoğlu, İl Başkanlarını Niğde’ye davet etti

Başkan Karaosmanoğlu, Siyasi Partilerin il başkanlarını makamında konuk etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, siyasi partilerin il başkanlarını makamında konuk etti. Yaklaşık bir yıldır her ayın ilk pazartesi bir araya gelen il başkanları daha sonra Karaosmanoğlu’nu da ziyaret ederek gündeme dair gelişmeleri ele almayı sürdürüyorlar. Türkiye’ye örnek bu buluşmaların devam etmesi gereğini bir kez daha ifade eden Karaosmanoğlu, il başkanlarına projeler başta olmak üzere çevre yatırımları konusunda bilgi aktardı.



ZİYARET SICAK VE SAMİMİ GEÇTİ

Bu ay ki toplantı DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı sonrası, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na konuk olundu. Ziyarette AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, SP İl Başkanı Nurettin Çelik ve DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül katıldı. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, partisinin İstanbul’da yapılan İl başkanları toplantısı nedeniyle Başkan Karaosmanoğlu’na yapılan ziyarete katılamadı. Sıcak ve samimi geçen ziyarette Başkan Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları konusunda kısa bir bilgi de verdi.



İL BAŞKANLARINI NİĞDE’YE DAVET ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, darbeci General Semih Terzi’yi öldürerek büyük bir kahramanlık göstererek şehit olan 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in adını taşıyacak Gençlik Merkezi’nin açılışı için İl Başkanlarını Niğde’ye davet etti. Çukurkuyu beldesinde 22 Temmuz günü yapılacak organizasyona bütün il başkanları katılacaklarını da ifade etti. Başkan Karaosmanoğlu daha sonra 15 Temmuz günü Kartepe Uzuntarla Doğal Yaşam Merkezi’nde il başkanlarının katılacağı bir yürüyüş gerçekleştireceklerini, son kararname ile Bilecik Valisi olan Doç.Dr Tahir Büyükakın’ı da 18 Temmuz günü ziyaret edeceklerini kararlaştırdılar. Görüşme karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.