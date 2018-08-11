Başkan Köşker’den Esnaf Turu

Sık sık esnaf ziyaretlerinde bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker çarşı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Esnafın vatandaşla aralarında bir bağ olduğunu ifade eden Başkan Köşker,”Esnaflarımız aslında vatandaşımızın taleplerini bizlere iletiyor, bu anlamda onların talepleri bizler için çok önemli. Esnafımızı dinliyor taleplerin alıyoruz. Son zamanlar ülkemiz üzerinde ekonomik anlamda oynanan oyunları inşallah hep birlikte aşacağız. Yapılan bu oyunları bu millet birçok kez bozdu bu sefer de bozacak” dedi. Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Köşker belediye faaliyetleri hakkında bilgi verdi.