BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN DARICALI ÇOCUKLARA 23 NİSAN SÜRPRİZİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ulusal egemenliğin simgesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Darıcalı çocuklara özel program hazırlandı. 23 çocuğa çekilişle Hayvanat Bahçesi gezisi hediye edecek olan Darıca Belediyesi, 23 Nisan Cuma günü de üstü açık otobüsle şehir turu attırarak çocukları eğlendirecek.

Darıca Belediyesi, ulusal egemenliğin simgesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Darıcalı çocuklara özel bir kutlama programı hazırladı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla hazırlanan kutlama programı Darıcalı çocuklara ve ailelerine unutulmaz bir gün yaşatacak.

ÇOCUKLARA HAYVANAT BAHÇESİ GEZİSİ

Darıca Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23 çocuğa çekilişle Darıca Hayvanat Bahçesi gezisi hediye ediyor. Darıca Belediyesi’nin resmi instagram hesabından gelen yorumlar arasından canlı yayında gerçekleşecek çekilişle şanslı 23 çocuk ebeveyni ile birlikte 23 Nisan’da Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret etme hakkı kazanacak. Çekilişe ilgi bir hayli yoğun olurken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı açıklamada “Bu yıl 23 Nisan’ı koronavirüs salgını ve sosyal mesafe kuralı nedeniyle buruk kutluyoruz. Çocuklarımız aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirsinler diye çekilişle Hayvanat Bahçesi gezisi düzenledik. Çocukların en sevdiği alanlardan biri olan ve ilçemizin de simgelerinden olan Hayvanat Bahçemizde çocuklarımızı ebeveynleri ile ağırlayacağız” diye konuştu.

DARICALI ÇOCUKLAR İÇİN ŞEHİR TURU

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 23 Nisan’da Darıcalı çocuklara yönelik sürpriz kutlama programı da hazırladıklarını ifade ederek “Geçtiğimiz yıl vatandaşlarımız için üstü açık otobüsümüzle şehir turu atarak moral konseri düzenledik. Vatandaşlarımızdan yoğun ilgi ve beğeni gördük. Aynı şekilde bu yıl da 23 Nisan’da çocuklarımız için üstü açık otobüsümüzle şehir turu düzenleyeceğiz. Otobüsümüz çocuk bandosu eşliğinde mahallelerden ve sokak aralarından geçerek evlerinde bulunan çocuklarımıza eğlenceli vakit geçirecek. Çocuklarımızı ve ailelerini ellerinde Türk bayraklarıyla pencere ve balkonlara bekliyoruz” diye konuştu.









