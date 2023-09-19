Başkan Şayir, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Yaz ayı başı itibari ile Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde başlatılan asfalt serimi, üst yapı onarım ve bakım çalışmalarını yerinde inceleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, hem çalışmalar hakkında bilgiler aldı, hem de vatandaşların sorunlarını dinledi.
SEZONU VERİMLİ KULLANACAĞIZ
Saha denetimlerini sık sık gerçekleştiren Başkan Şayir, “İlçemizin hemen hemen her bölgesinde çalışmalarımız var. Mahallelerimizi hizmetlerle güzelleştirmeye devam ediyoruz.Modern bir kente yakışır şekilde cadde ve sokakların oluşması için Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından başlatılan asfalt, ve üst yapı bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Kış mevsimi öncesi çalışma sezonunu verimli bir şekilde kullanmaya gayret göstereceğiz. İnşallah sezon sonuna kadar üstyapı konusunda belirlediğimiz hedefe ulaşmış olacağız” dedi.