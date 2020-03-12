Başkan Şayir:“Allah milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın”

Türk milletinin hürriyet ve istiklal mücadelesini destanlaştıran İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 99’uncu yıl dönümünü kutluyoruz, diyen Başkan Şayir, “Büyük Türk milleti’nin bağımsızlık meşalesinin alevlendiği, esaret zincirlerini koparmak, ayağa kalkmak için kendisinde var olan gücüne inancının arttığı bir günlerde yazılan İstiklal Marşımız milletimizin özgürlük çığlığı da olmuştur.

725 ŞİİR ARASINDAN SEÇİLMİŞTİR

Bundan tam 99 yıl önce, esarete karşı verilen “Milli Mücadele”nin sürdüğü günlerde, milletin iradesinin hayat bulduğu Birinci Meclis'te tarihi bir oturum gerçekleştirilerek, 12 Mart 1921 günü, milletimizin bağımsızlığını sembolleştirecek “Milli Marşımız” 725 şiirinin içerisinden seçilerek Türk Milletinin duygularını ifade etmiştir.

MİLLİ MÜCADELENİN DESTANIDIR

"Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" sözleriyle o gün milletimizin içinde bulunduğu duruma meydan okunmuş ve bağımsızlık müjdelenmiştir.

Vatan şairi Mehmet Akif’in kaleminde hayat bulan İstiklal Marşı, yurdun her yanına yayılmış; memleketin kırık dökük her köşesinde dalga dalga yankılanmış ve milletimizin özgürlük umudunu yeşerterek bağımsızlık için ilham kaynağımız haline gelmiştir. İstiklal Marşımız bizim için sadece bir milli marş değildir. Aynı zamanda unutmamamız gereken bir mücadelenin destansı tarifidir. Taşıdığı ruh itibarı ile de bugüne dek yazılmış tüm milli şiirlerden ayrılan İstiklal Marşı, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için yapmamız gereken fedakârlıkları anlatır.

ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜN İLANIDIR

İstiklal Marşımız, aşk ile şahadete koşan ruhların arkasından yazılmış destandır. Gelecek için bir temenni, özgürlüğümüz, bayrağımız, inancımız için bir büyük ilandır.

RAHMETLE ANIYORUZ