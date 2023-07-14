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Başkan Şayir’den 15 Temmuz Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Şayir'den 15 Temmuz Mesajı

14 Temmuz 2023 Cuma 20:35

 

“15 Temmuz hain darbe girişimi; ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisidir. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” diyen Başkan Şayir yayınladığı mesajında; “FETÖ mensupları ve iş birlikçileri tarafından ülkemizin maruz kaldığı alçak darbe girişimi, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir.

15 TEMMUZ, DEMOKRASİ ZAFERİDİR

15 Temmuz; devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferidir.

ASLA UNUTMAYACAĞIZ

15 Temmuz gecesi aziz milletimiz; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inerek vatanını her ne pahasına olursa olsun koruyacağını, yeri geldiğinde kahramanlık destanı yazmaya hazır olduğunu göstermiştir. Ülkenin bölünmez bütünlüğü ve istikbali için o gece hiç tereddüt etmeden sokaklara dökülerek hain darbecilere vücudunu siper eden ve korkusuzca tanklara karşı çıkan aziz milletimiz gelecek kuşaklara da eşsiz bir örnek sergilemiştir. Bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacak, onların ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında durarak kapımızı ve gönlümüzü onlara her daim açık tutacağız.

251 ŞEHİDİMİZİ MİNNETLE YAD EDİYORUZ

Yüce Türk milletinin kahramanlık destanı olan 15 Temmuz’un 7.’nci yıl dönümünde, Allah'ın yardımı ve milletin cesaretiyle başarısızlığa uğratılan darbe girişimi sırasında hainlerin kurşunları ve bombalarıyla şehit düşen 251 vatandaşımızı rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.


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