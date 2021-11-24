Başkan Şayir’den 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Öğretmenliğin dünyanın en kutsal ve en kadim mesleklerinden olduğunun altını çizen Dilovası Belediye Başkanı Şayir, "Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, ilk emri “oku” olan bir dinin, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak öğretmenlik mesleğinin dünyanın en kutsal ve en kadim mesleklerinden biri olduğuna olan inancımız tamdır. Zira her daim bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve yarınlara aktarılması sürecinde çok kıymetli bir role sahip olan öğretmenlerimiz, dün olduğu gibi bugün de ve yarın da değişimin, gelişimin, yenileşmenin, kalkınmanın ve yarınlara güvenle yürümenin birer anahtarları konumundadırlar.

Öğretmenlerimizin ülkemizin dört bir yanında nasıl fedakarca görev yaptıklarını hep birlikte görüyor, biliyor ve kendileriyle gurur duyuyoruz. Geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızın eğitimi uğruna verdikleri emekleri büyük takdir ve şükranla karşılıyoruz. Bulunduğu her ortamda mum misali kendi yanarak etrafını aydınlatan öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren, kutlu görevin yılmaz temsilcileridir. Dilovası Belediyesi olarak eğitim alanındaki yatırım ve projelerimizle öğretmenlerimizin, eğitim camiamızın yanında olmaya, onlara destek vermeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerimle, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevi başında şehit olan öğretmenlerimiz ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, emekli ve görevinin başında bulunan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.





