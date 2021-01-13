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Başkan Şayir’den Başarılı Personele Ödül

KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Temizlik İşleri Personeli Mehmet Ali Gümüş’ü başarılı çalışmalarından dolayı ödüllendirdi.

Başkan Şayir'den Başarılı Personele Ödül

13 Ocak 2021 Çarşamba 14:52

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, temizlik işçisi olarak çalışan Mehmet Ali Gümüş’ü başarılı çalışmalarından dolayı altınla ödüllendirdi. Gümüş’ü, makamında ağırlayan Başkan Şayir, işinin ve sorumluluğunun bilincinde olan çalışkan personellerin ödüllendirmeye devam edeceklerini söyledi. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Belediyemiz temizlik hizmetlerinde görevli Mehmet Ali Gümüş arkadaşımıza başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek ve bu başarılı çalışmalarından dolayı küçük bir ödülle ödüllendirdik. Bu ödülü Dilovası halkı adına, azimle itinayla işini hakkıyla yapan personelimize takdim ediyorum. Mesai içerisinde gösterdiği üstün performansı sayesinde işlerinde başarılı olduğu tespit edilen arkadaşımız çalışma bölgelerindeki vatandaşlardan da çok olumlu tepkiler almıştır. Kendilerini kutluyorum ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Dilovamız’ın gelişip büyümesinde emek veren herkes takdir edilmeyi hak ediyor. Görevi esnasında özveriyle çalışan ve disiplinli iş anlayışı ile arkadaşlarına örnek teşkil eden, başarılı işçilerimizi her zaman ödüllendireceğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu.
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