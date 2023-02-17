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Başkan Şayir’den Miraç Kandili mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, idrak edilecek olan mübarek Miraç Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Şayir'den Miraç Kandili mesajı

17 Şubat 2023 Cuma 13:55

Başkan Şayir mesajında; “Böylesine mübarek gün ve gecelerde birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz zaman dilimleridir.

Özellikle ülkemizde yaşanan “Asrın felaketi” olarak nitelendirilen büyük depremin ardından Kahramanmaraş ve diğer illerimizde ki depremzede vatandaşlarımız için birliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve maneviyatımızı en üst seviyeye çıkararak tek yürek olup, Ramazan ayının müjdelendiği bu mübarek kandil gününün ülkemize ve tüm islam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. 

Miraç Kandili; Peygamber Efendimiz (S.A.V.) gece Allah’ın emriyle Cebrail (A.S.) vasıtasıyla Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da yedi kat semayı aşıp yüce âlemlerin Rabbi olan Allah’ın huzuruna yükselmesi olayıdır.

Miraç yükseliştir, Miraç bir hedeftir, bizlerde içinde bulunduğumuz zor günlerden milletçe hep birlikte üstesinden gelerek kurtuluşa ereceğimize inancım tamdır. Bu vesileyle pek çok önemli olayı bünyesinde barındıran bu kutlu gecenin, Dilovamız’a ve ülkemize sağlık ve huzur getirmesini diliyor, tüm İslam Aleminin mübarek Miraç Kandili’ni en içten duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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