Başkan Şayir’den Polis Haftası Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Emniyet Teşkilatı’nın ülkemizin en köklü kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Şayir, “Köklü bir geçmişe sahip olan Emniyet Teşkilatımız, 176 yıldan beri ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak ve halkımızın can, mal ve namusunu korumak için 24 saat görevinin başında özveriyle hizmet etmektedir” dedi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Yetkilerini yasalardan, gücünü halkımızdan alan Emniyet Teşkilatımız, demokrasimizin ve temel hak ve özgürlüklerin korunması; toplumun barış, huzur ve güvenlik içinde yaşamasının sağlanması gibi önemli görevler üstlenmiştir.

Mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârca çalışan polisimizin toplumsal barış ve huzuru temininde kuşkusuz halkımızın desteğinin de önemli rolü bulunmaktadır. Halk olarak suç işlemeye zemin hazırlayan sosyal, ekonomik ve kültürel nedenlere karşı birlikte mücadele etmeli, toplumsal barış ve huzurun aile içi eğitimden başladığını unutmamalıyız. Yaşadığımız kentlerde huzur ve güvenle yaşayabilmek için çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkmalı; asayiş ve emniyetimizi sağlayan polisimize yardımcı olmalıyız.

Bu vesileyle teşkilatımızın 176. kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyor, bizler emin ellerde ve emniyette olalım diyerek, canını feda etmiş olan aziz teşkilat mensubu şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum.

Dilovası İlçe Emniyet mensuplarımız başta olmak üzere tüm polis teşkilatımızın da, aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.