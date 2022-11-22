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BAŞKAN SEZER DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜNÜ KUTLADI

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni çalışanlarının 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Gününü kutladı.

BAŞKAN SEZER DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜNÜ KUTLADI

22 Kasım 2022 Salı 18:34


Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ile birlikte; 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü münasebetiyle, Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt Mustafa Aydınalp’i ziyaret etti. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Ruhan Çelik, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sayime Yelken’in de bulunduğu ziyarette Başkan Sezer, bir araya geldiği hekimlerin Dünya Diş Hekimleri Gününü kutladı. Başhekim Aydınalp ve hekimler, nazik ziyaretleri için Başkan Sezer ve beraberindeki heyete teşekkür ettiler. 

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