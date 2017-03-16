GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Toltar, Vanlılar Derneği'ni ağırladı

Başkan Toltar, Vanlılar Derneği'ni ağırladı

Başkan Toltar, Vanlılar Derneği'ni ağırladı

16 Mart 2017 Perşembe 21:08

 Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Dilovası Vanlılar Derneği Başkanı Ahmet Turak ve yönetimini ağırladı.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Dilovası’nda faaliyet gösteren Dilovası Vanlılar Derneği Başkanı Ahmet Turak ve Yönetimini makamında ağırladı.
 
STK’LARIMIZIN YANINDAYIZ

Gündeme dair sohbetin gerçekleştiği toplantı da konuşan Başkan Toltar, “İlçemizde ki STK’ları özellikle yöresel dernekleri oldukça önemsiyoruz. Hemşeri derneklerimizin özverili çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Dilovası Vanlılar Derneğimizde Ahmet Turak ve yönetimi ile göreve geldiği günden bu güne çalışmalarını takip ediyoruz. Hep birlikte özverili çalışmalarını sürdürüyorlar. Dilovası Belediyesi olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de hemşeri derneklerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Vanlılar Derneği’nin bundan sonra ki çalışmalarında da başarılar diliyorum”dedi  
 
TURAK’TAN BAŞKAN TOLTAR’A TEŞEKKÜR

Dilovası Vanlılar Dernek Başkanı Ahmet Turak ise ziyarette yaptığı konuşmada; “Dilovası Belediye Başkanımız Ali Toltar'ın derneklerimize gösterdiği ilgiden çok memnunuz. Her türlü sıkıntımızda yanımızda olan Başkanımıza bizde yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Dilovası bizim evimiz, ilçemizin gelişmesi ve büyümesi için bizde her zaman Başkanımızın yanında olmaya çalışıyoruz.”dedi.
 
BAŞKAN TOLTAR’A TABLO HEDİYE ETTİLER

Ziyaret sonrası Vanlılar Dernek Başkanı Ahmet Turak, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’a sunduğu desteklerden dolayı özel olarak hazırladıkları tabloyu takdim etti. Başkan Toltar’a nazik davranışlarından dolayı Ahmet Turak ve ekibine teşekkür etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Başkan ToltarVanlılar Derneğini Ağırladı
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Deprem müzesinin temeli atılıyor Deprem müzesinin temeli atılıyor
Yöresel Yemek Yarışması ilçe elemeleri başlıyor Yöresel Yemek Yarışması ilçe elemeleri başlıyor
Bakan Bozdağ ilimize geliyor Bakan Bozdağ ilimize geliyor
TUBİTAK'ın Sonu Geliyor! TUBİTAK'ın Sonu Geliyor!
Osmangazi Köprüsü'nü yürüyerek geçtiler Osmangazi Köprüsü'nü yürüyerek geçtiler
Kocaeli'deki cinayet davasında karar Kocaeli'deki cinayet davasında karar
Yukarı Çık

Deprem müzesinin temeli atılıyor
Deprem müzesinin temeli atılıyor

Haberi Oku