Başkan Toltar, Vanlılar Derneği'ni ağırladı

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Dilovası’nda faaliyet gösteren Dilovası Vanlılar Derneği Başkanı Ahmet Turak ve Yönetimini makamında ağırladı.



STK’LARIMIZIN YANINDAYIZ

Gündeme dair sohbetin gerçekleştiği toplantı da konuşan Başkan Toltar, “İlçemizde ki STK’ları özellikle yöresel dernekleri oldukça önemsiyoruz. Hemşeri derneklerimizin özverili çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Dilovası Vanlılar Derneğimizde Ahmet Turak ve yönetimi ile göreve geldiği günden bu güne çalışmalarını takip ediyoruz. Hep birlikte özverili çalışmalarını sürdürüyorlar. Dilovası Belediyesi olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de hemşeri derneklerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Vanlılar Derneği’nin bundan sonra ki çalışmalarında da başarılar diliyorum”dedi



TURAK’TAN BAŞKAN TOLTAR’A TEŞEKKÜR

Dilovası Vanlılar Dernek Başkanı Ahmet Turak ise ziyarette yaptığı konuşmada; “Dilovası Belediye Başkanımız Ali Toltar'ın derneklerimize gösterdiği ilgiden çok memnunuz. Her türlü sıkıntımızda yanımızda olan Başkanımıza bizde yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Dilovası bizim evimiz, ilçemizin gelişmesi ve büyümesi için bizde her zaman Başkanımızın yanında olmaya çalışıyoruz.”dedi.



BAŞKAN TOLTAR’A TABLO HEDİYE ETTİLER

Ziyaret sonrası Vanlılar Dernek Başkanı Ahmet Turak, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’a sunduğu desteklerden dolayı özel olarak hazırladıkları tabloyu takdim etti. Başkan Toltar’a nazik davranışlarından dolayı Ahmet Turak ve ekibine teşekkür etti.