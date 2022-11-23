Başkan Yıldızlı’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

“Cumhuriyet’imizin kurucusu Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 100. doğum yılı olan 1981’den bu yana 24 Kasım’ı Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Harf devrimi ile ülkemizdeki okur yazarlık oranını arttıran, yeni abeceyi köy köy dolaşarak kara tahtada halkımıza anlatan Atatürk, Cumhuriyet’imizin temellerini aydınlık bir geleceğe inşa etti. Ne yazık ki ülkemiz üzerinden hala bir takım düşmanca eylemler planları yapanlar Atatürk’e saldırdıkları gibi öğretmenlerimizi de hedef almaktadır. Geleceği inşa edecek olan çocuklarımızın yetiştirilmesindeki en önemli rolü oynayan öğretmenlerimizdir. Gerek Cumhuriyet sistemi karşıtı bürokratlara, gerek el altından kurularak beslenip büyütülen vakıflara, cemaatlere karşı her daim mücadele içerisindeyiz. Milletvekillerinin maaşı ne kadar olsun diye sorulduğunda “Öğretmenlerin maaşını” geçmesin diyen Atatürk’ten günümüzde gelinen noktada içi boşaltılan eğitim sisteminden, itibarsızlaştırılan öğretmenlik mesleğinden ve en acısı da bu tablonun çocuklarımıza yansıyan başarısızlık kısmından hepimiz sorumluyuz. Geleceği inşa edecek olanlar çocuklarımızdır ve onları yetiştirecek olanlar da öğretmenlerimizdir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde çağdaş, demokratik ve laik eğitimden asla vazgeçmeyen tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum”