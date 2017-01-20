Başsavcı Kurt: FETÖ’den bin 13 tutuklu var

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt Hakim ve Savcılar Yemekhanesi’nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Başsavcı Mehmet Ali Kurt basın açıklamasında son 7 ayın değerlendirmesinin yapıldığını belirterek, “ Bugüne kadar çalışma arkadaşlarımla birlikte vatandaşlarımızın huzurunu, can ve mal güvenliğini sağlamak, temel hak ve özgürlüklerini güven içerisinde kullanmalarına imkan tanımak amacıyla, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve özgürlük arasındaki hassas dengenin gözetilmesi gibi temel ilkeler çerçevesinde çalışıyoruz” dedi.



“İZİN KULLANMADAN ÇALIŞILDI”

FETÖ / PDY silahlı terör örgütü olmak üzere tüm suç örgütleriyle mücadelenin hukuk sınırları içerisinde yürütüldüğünü belirten Başsavcı Kurt, “ Cumhuriyet Başsavcılığımızda 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde 30 Cumhuriyet savcısı, 55 Hakim görev yapmakta iken, HSYK tarafından FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle I4 Cumhuriyet Savcısı, 12 Hakim meslekten ihraç edilmiş, 1 Cumhuriyet savcısı ve 1Hakim görevden uzaklaştırılmıştır. Yaklaşık 4 aylık süreçte izin kullanmadan ve mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bugün itibarıyla adliyemizde değişik tarihli kararnamelerle yapılan atamalar sonucu 31 Cumhuriyet Savcısı, 62 Hakim görev yapmaktadır. Son kararname ile atanan l cumhuriyet savcısı henüz görevine başlamamıştır” şeklinde konuştu.



“22 BİN DOSYA SONUÇLANDIRILDI”

Faaliyete geçen ön bürolar hakkında da açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, “ Cumhuriyet Başsavcılığımızın soruşturma ve infaz ön büroları, Ceza ve Hukuk Mahkemeleri ön büroları faaliyete geçirilmiştir. Dosyaların tarafları ve vekillerinin, birçok talebi ve işlemi ön bürolarca karşılanmakta, emek ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımıza 2016 yılında toplam 27.300 adet soruşturma dosyası gelmiş, bunlardan 22.431 adedi sonuçlandırılmıştır. 2017 yılındaki dosya sayımızın 1744 olduğu görülmektedir” dedi.



“FETÖ’DEN BİN 13 TUTUKLU”

FETÖ soruşturmalarına dair rakamları paylaşan Başsavcı Mehmet Ali Kurt, “ FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik gözaltı sayısı toplamı 2040,tutuklu sayısı toplamı 559, yakalama kararı ile aranan şüpheli sayısı toplamı 144, açılan dava sayısı toplamı 268, açılan davalarda şüpheli sayısı toplamı 552’dir.

FETÖ/PDY suçlarından 1013 tutuklu bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

PİLOT İCRA UYGULAMASI

Pilot İcra Dairesi konusunda pilot uygulamada çalışmaların olduğunu ifade eden Başsavcı Mehmet Ali Kurt, “ Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Adliyemize yaklaşık 1300 m uzaklıkta İzmit ilçesi, Kadıköy mahallesi 5085 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki 6 katlı binanın 1 katında pilot icra dairesi, icra daireleri ile icra mahkemeleri; zemin katında da arşiv olmak üzere toplam 5.000 M2 yüzölçümlü kısım Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına 10 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisi yapılmıştır. Pilot Icra Dairesi 2.100 m2, icra dairleri ve icra mahkemeleri 1.900 m2, arşiv (zemin veya bodrum) 1. 000 m2 olmak üzere toplam 5000 m2'dir.



BAŞSAVCI KURT’TAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Başsavcı Kurt, yeni icra dairesinin ülke genelinde örnek teşkil edecek bir proje olduğunu ifade ederek, “Binanın projelendirme ve ihale çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı İç Mimarı Özer Köseoğlu tarafından yürütülmekte olup, projeler tamamlanmış, ihale aşamasına geçilmiştir. Haziran ayı itibariyle taşınma işlemi gerçekleştirilecektir. Bu planlama; Adliyemizdeki yerleşim sorunlarını çözmek ve vatandaşlarımıza ve avukatlarımıza daha iyi fiziki şartlarda hizmet vermek için yapılmıştır. Pilot İcra Dairesi ülke genelinde örnek teşkil edecektir. Sürece destek ve katkılarından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve kendilerinin şahsında tüm emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.