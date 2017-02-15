BAYANLAR DİKKAT!

Kadınlarda görülen rahim ve idrar torbası sarkması, idrar kaçırmaya ya da uzun süreli bel ve bacak ağrılarına neden olabiliyor. Kadınlar bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik olarak olumsuz etkilenip kendilerini sosyal yaşamdan soyutlayabiliyor
Doğumda zorlanma ve menopoz sarkma nedeni
Sarkma şikayeti, doğum yapan kadınların yaklaşık % 35’inde, 70 yaşından sonra da her 2 kadından 1’inde görülmektedir. Sarkmalara bağlı olarak ortaya çıkan şikayetler arasında kasık ağrısı, vajenden kitle sarkması, vajinal hassasiyet, sırt ve bacak ağrısı, idrar veya gayta kaçırma, cinsel fonksiyon bozuklukları, tekrarlayan enfeksiyonlar ve idrar yapamama yer almaktadır. Özellikle idrar yapamama, sık idrar yolu enfeksiyonlarına ve rahim ağzında yaralara neden olabilmektedir. Rahim veya idrar torbası sarkması cerrahi ile tedavi edilmekte, bunların % 30’u için de çoğu zaman tekrarlayan operasyonlar gerekmektedir.
Kapalı yöntemle yapılan ameliyatlar daha konforlu
İdrar torbası sarkması ameliyatının kesinlikle ertelenmemesi gerekmektedir. Çünkü yaş ilerledikçe o bölgenin dokuları da yaşlanacağından, sarkmalar daha da artmaktadır. Ayrıca yaşa bağlı olarak ortaya çıkacak ek hastalıklar nedeniyle ameliyatlarda risk düzeyi yükselmektedir. Rahim sarkması ameliyatları günümüzde lokal anestezi altında yapılabilmektedi
İdrar kaçırmanın nedenleri ek hastalıklar olabilir
Sarkma ameliyatları, vajinal daraltma ameliyatlarıyla beraber de yapılabilmektedi
Doğum öncesinde yapılan Kegel egzersizleri sarkmayı engelliyor
Gebelik döneminde, doğuma hazırlık için yapılan Kegel egzersizleri sarkmayı engellemektedir. Ayrıca bu egzersiz, menopoz döneminde de sarkmalara karşı koruyucu niteliktedir. Kegel egzersizi günlük hayatta kolaylıkla yapılabilen bir egzersizdir. Günde 4 kez yapıldığında sarkmaların nedeni olan zarar görmüş vajen etrafındaki kaslar toparlanmaktadır