GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BAYANLAR DİKKAT!

Geçmeyen bel ağrısı bakın nelere sebep oluyor...

BAYANLAR DİKKAT!

15 Şubat 2017 Çarşamba 09:33

Kadınlarda görülen rahim ve idrar torbası sarkması, idrar kaçırmaya ya da uzun süreli bel ve bacak ağrılarına neden olabiliyor. Kadınlar bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik olarak olumsuz etkilenip kendilerini sosyal yaşamdan soyutlayabiliyor. Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Gökalp Öner, her 5 kadından birinin hayatının herhangi bir evresinde yaşadığı rahim veya idrar torbası sarkması sorunu ve tedai yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.

Doğumda zorlanma ve menopoz sarkma nedeni

Sarkma şikayeti, doğum yapan kadınların yaklaşık % 35’inde, 70 yaşından sonra da her 2 kadından 1’inde görülmektedir. Sarkmalara bağlı olarak ortaya çıkan şikayetler arasında kasık ağrısı, vajenden kitle sarkması, vajinal hassasiyet, sırt ve bacak ağrısı, idrar veya gayta kaçırma, cinsel fonksiyon bozuklukları, tekrarlayan enfeksiyonlar ve idrar yapamama yer almaktadır. Özellikle idrar yapamama, sık idrar yolu enfeksiyonlarına ve rahim ağzında yaralara neden olabilmektedir. Rahim veya idrar torbası sarkması cerrahi ile tedavi edilmekte, bunların % 30’u için de çoğu zaman tekrarlayan operasyonlar gerekmektedir.

Kapalı yöntemle yapılan ameliyatlar daha konforlu

İdrar torbası sarkması ameliyatının kesinlikle ertelenmemesi gerekmektedir. Çünkü yaş ilerledikçe o bölgenin dokuları da yaşlanacağından, sarkmalar daha da artmaktadır. Ayrıca yaşa bağlı olarak ortaya çıkacak ek hastalıklar nedeniyle ameliyatlarda risk düzeyi yükselmektedir. Rahim sarkması ameliyatları günümüzde lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Ortalama 15 dakika süren ameliyat sonucunda, hasta aynı gün evine dönebilmektedir. Bu ameliyatlar kapalı yöntemle yapılarak rahim korunmaktadır. Rahimin alınmadığı kapalı yöntemle yapılan ameliyatlarda sarkmanın tekrarlanmadığı görülmektedir. Bu ameliyatlardan sonra geçmeyen bel ve bacak ağrısı olan kadınların şikayetlerinin dramatik olarak iyileştiği belirlenmekte, hayat kalitesi yükselmektedir.

İdrar kaçırmanın nedenleri ek hastalıklar olabilir

Sarkma ameliyatları, vajinal daraltma ameliyatlarıyla beraber de yapılabilmektedir. Özellikle 5’den fazla doğum yapan ve zor doğum öyküsü olan kadınlarda vajinal yırtıklara bağlı şikayetler olabilmektedir. Bu kadınların cinsel hayatları olumsuz bir şekilde etkilenebilmektedir. Öte yandan, bu ameliyatlar idrar torbası sarkması olan hastalarda ise tedaviye yönelik gerçekleştirilmektedir. Diyabet, enfeksiyon, nadiren idrar yolu veya torbasında kanser oluşumu gibi ek hastalıklar, idrar kaçırmanın nedeni olabilmektedir. Bu sorun nedeniyle idrar torbasında fazla idrar kaldığından sık idrar yolu enfeksiyonları ortaya çıkmaktadır. Bazen bu sorun böbrek sağlığını bozacak düzeye de ulaşabilmektedir.

Doğum öncesinde yapılan Kegel egzersizleri sarkmayı engelliyor

Gebelik döneminde, doğuma hazırlık için yapılan Kegel egzersizleri sarkmayı engellemektedir. Ayrıca bu egzersiz, menopoz döneminde de sarkmalara karşı koruyucu niteliktedir. Kegel egzersizi günlük hayatta kolaylıkla yapılabilen bir egzersizdir. Günde 4 kez yapıldığında sarkmaların nedeni olan zarar görmüş vajen etrafındaki kaslar toparlanmaktadır. Doğum öncesi yapıldığında ise bu kasların yırtılma olasılığı en aza inmektedir. Kegel egzersizini en az 3 ay yapan kadınların yaklaşık yarısında idrar kaçırma şikayetlerinin azaldığı görülmüştür. Ancak bu kasların tamamen yırtıldığı ve sarkmaların ileri evre olduğu durumlarda cerrahi kaçınılmazdır. Pelvik taban denilen tüm cinsel organların yerinde tutunmasını sağlayan yapıların tekrar düzeltilmesi önemlidir.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiHaberBelAğrı
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOCAELİ'de BUGÜN NELER OLUYOR... KOCAELİ'de BUGÜN NELER OLUYOR...
PKK'lı TERÖRİSTTEN İTİRAFLAR! PKK'lı TERÖRİSTTEN İTİRAFLAR!
5 işçi Bylock'tan Adliyede 5 işçi Bylock'tan Adliyede
GÜZELOĞLU KOCAELİ DE SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI GÜZELOĞLU KOCAELİ DE SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI
Şehidimizin naaşı Kocaeli'ye getirildi Şehidimizin naaşı Kocaeli'ye getirildi
Kocaeli için çok önemli deprem açıklaması Kocaeli için çok önemli deprem açıklaması
Yukarı Çık

KOCAELİ'de BUGÜN NELER OLUYOR...
Kocaeli gündeminin özeti siz okurlarımızla..

Haberi Oku