Bayram, Sekapark Tramvay Çalışmasını İnceledi

4 YENİ İSTASYON
Genel Sekreter Yardımcısı Alaeddin Alkaç ile birlikte Sekapark’taki ray çalışmalarını inceleyen, Genel Sekreter Bayram, projenin zamanında yürüdüğünü ve hedeflendiği zamanda tamamlanacağını ifade etti. İki kısım halinde yapılacak olan Sekapark – Plajyolu hattı projesinde 4 istasyon bulunuyor. Çalışmalar kapsamında eski olan menfez ve köprüleri de yıkılarak yenileri inşa ediliyor. 1600 metrelik Seka Devlet Hastanesi – Okullar Bölgesinden oluşan birinci kısım, 300 günde yapılarak, özellikle öğrenim gören öğrencilerin hizmetine sunulacak. Projenin devamındaki 600 metrelik ikinci kısım 240 günde tamamlanacak. Projenin tamamı 540 günde bitirilecek.
20 KİLOMETRE TRAMVAY HATTI
Günlük kullanımda vatandaşların sıkça tercih ettikleri Akçaray Tramvay hattına 4 yeni istasyon yapılacak. 2.2 km uzunluğundaki hatta istasyonlar Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi, Okullar Bölgesi ve Plajyolu mevkilerinde bulunacak. Gidiş-dönüş 15 km’lik mevcut tramvay hattına 5 km’lik tramvay hattının eklenmesiyle Kocaeli’ndeki tramvay hattı uzunluğu 20 km’ye çıkartılmış olacak.