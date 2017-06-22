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Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı süresince beklenen hava durumu bilgilerini paylaştı

Bayramda hava nasıl olacak?

22 Haziran 2017 Perşembe 09:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Ramazan Bayramı tatili süresince (24 Haziran Cumartesi ile 27 Haziran Salı günleri) bölgemizde yüksek basınç merkezinin etkisinde kalacağı tahmin edildiğinden bölgemizde yağış beklenmiyor. Bütün illerimizin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının bayram tatili süresince bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 3 - 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

 

Bayram tatili süresince bazı merkezlerimizdeki en yüksek hava sıcaklıklarının,

İstanbul 30 ila 32

Edirne 34 ila 37

Kocaeli 30 ila 33

Kırklareli 32 ila 34

Sakarya 32 ila 34

Tekirdağ 27 ila 29

Yalova 31 ila 33 dereceler arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

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