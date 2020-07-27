Belediye 6 bin kişiyi işe yönlendirdi

Çayırova’da yeni iş arayanların ilk durağı olan mavi masa birimi, işsiz kalan vatandaşlarla sanayi kuruluşları arasında köprü vazifesi görüyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçinin de çok önem verdiği ve daha işlevsel hale getirdiği mavi masa hizmet noktasına her gün çok sayıda kişi iş başvurusunda bulunuyor.

2009 yılından buyana İşkur Gebze Hizmet Merkezi ile koordineli bir şekilde hizmetlerini sürdüren mavi masa, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile daha da aktif hale geldi. Göreve geldiği günden buyana sanayicilerle işbirliği içinde olan ve birçok firmayı ziyaret eden Başkan Çiftçi’nin sanayicilerle yaptığı görüşmeler mavi masanın hizmetlerine de yansıdı. 2019 yılında 15 bin kişiyi çeşitli sanayi kuruluşlarına yönlendiren ve yüzlerce kişinin iş bulmasına aracılık eden mavi masa birimi bu yılın ilk altı ayında da 6 bine yakın kişiyi sanayi kuruluşlarına yönlendirdi. Mavi masa hizmet noktası, Çayırova’da işsiz kalan vatandaşların yeni iş bulmasına öncülük etmeye devam ediyor.