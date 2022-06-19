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Beyza’ya Büyükşehir’den Ulaşım Desteği

Yüksekten düşme sonucu yaralanan, vücudunda kırıklar meydana gelen Beyza, YKS’ye Büyükşehir’in Hasta Nakil Hizmeti ile ulaştırıldı.

Beyza'ya Büyükşehir'den Ulaşım Desteği

19 Haziran 2022 Pazar 18:27

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonunda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) giren Beyza’ya ulaşım desteği sağladı. Hasta Nakil Ambulans ile evinden alınıp sınava ulaşıma sağlanan Beyza, sınav sonrası evine geri bırakıldı. 


Yatalak Durumda Sınavı Girdi

Yüksekten düşme sonucu yaralanan, vücudunda kırıklar meydana gelen Beyza, sınavdan yaklaşık bir ay önce bu kazanın olduğunu ve platinli bir ameliyat geçirdiğini belirtti. Kızının YKS sınavına uzun zamandır çalıştığını belirten babası Ömer Bey, “Yükseköğretim Kurumundan özel bir izinle kızım YKS sınavına girebildi. Devletimize hem de ambulans ile ulaşım desteği veren Büyükşehir Belediyemize tüm yetkililere buradan teşekkür ediyorum” dedi.  


EN KORKTUĞUM ŞEY SINAVA GEÇ KALKMAKTI

“Uzun zamandır hazırlandığım TYT ve bugün girdiğim AYT sınavına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yolladığı ambulansla geldim” diyen Beyza, “Beni tekrar evime geri bırakacaklar. Beni en çok tedirgin eden sınava geç kalma ihtimalimdi. Fakat en çok memnun kaldığım şey, beni sınav merkezine zamanında getirmeleri idi. Ambulansın 8.30'da evimizde olmasını rica etmiştik ve her iki günde ambulans 8.30'da geldi.  En korktuğum şey sınava geç kalmaktı. Başka bir şehirde olsaydım, bu hizmetten faydalanamayabilirdim ama Kocaeli'de olduğum için bu hizmeti kullanabildim. Bu yüzden herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu. 


RANDEVU İÇİN 153 ÇAĞRI MERKEZİ

Kocaeli'de ikamet eden durumu acil olmayan, nakil esnasında müdahale gerektirmeyen yatalak veya cihaz destekli hastalarıa yönelik ambulans nakil hizmeti veriliyor. Hasta Nakil Hizmeti,  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi’nden randevu alınarak hizmet veriyor.



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