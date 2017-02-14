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BİLGİEVLERİNDE SANTRANÇ YARIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bilgievleri Satranç Liginin ikinci turunun galibi yine Gazi Akçakoca Bilgievi oldu

BİLGİEVLERİNDE SANTRANÇ YARIŞMALARI DEVAM EDİYOR

14 Şubat 2017 Salı 10:59

 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olarak eğitim hizmeti veren Bilgievlerinde geçen ay başlayan satranç ligi tümü hızıyla sürüyor. 15 Bilgievinin katılımıyla gerçekleşen ikinci tur müsabakalarını birinci turda olduğu gibi Gazi Akçakoca Bilgievi kazandı.

 

İKİNİCİ TURUN GALİBİ GAZİ AKÇAKOCA

Satranç Ligi’nin ikinci turunda Uluslararası Gençlik Merkezi’nde yapılan maçlara 15 Bilgievinden toplam 120 öğrenci katıldı. Öğrenciler eğitim aldıkları Bilgievlerini 8 kişiden oluşan takımla temsil etti. Kıyasıya mücadeleye sahne olan ikinci turu, ilk turda olduğu gibi Gazi Akçakoca Bilgievi kazandı. Turun ikincisi Fatih Sultan Mehmet Bilgievi olurken üçüncülüğü de Hüma Hatun Bilgievi aldı.

 

NAKDİ ÖDÜL VERİLECEK

Satranç Ligi’nde dereceye giren öğrencilere nakdi ödül verilecek. Ligin birincisi olan Bilgievi 300, ikincisi 250 ve üçüncüsü de 200 TL para ödülü alacak.

 

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