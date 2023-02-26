Bir kişi hayatını kaybetmişti, o üst geçit yenileniyor

Yavuz Sultan Mahallesi ile Kaşkal'ı birbirine bağlayan üst geçit yenileniyor. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakınlığıyla bilinen üst geçit, hastaneye gitmek isteyen birçok yaşlı, hasta, hamile ve özel bireyler tarafından kullanılıyordu. Asansör veya engelli rampası gibi imkanların olmaması ise uzun süredir vatandaşların yeni üst geçit talebine sebep oluyordu. Uzun yıllardır yapılması beklenen üst geçidi yenileme çalışmaları başladı. Temeli atılan yeni üst geçidin asansörlü ve ihtiyaçları karşılamaya yönelik donanımda olacağı belirtildi.

"Bu köprü 38 yıldır burada"

Üst geçidin eskidiğini söyleyen Yavuz Sultan Mahallesi Muhtarı Hamiyet Kağıtlı, "Engellinin, yaşlının, çocuğun, hastanın geçemeyeceği bir vaziyet aldı, eskidi. 38 yıldır bu mahallede yaşıyorum ve bu köprü 38 yıldır burada. Sürekli belediye başkanlarıyla bu konuyu görüştük. Yıllar içinde bir türlü yapılamadı. Biz bunu araç bağlantılarını da sağlaması için araç geçişli istedik aslında. Karşıda, kuzey yanyolda boru hattı olduğu söylendi, yapılan etütlerle de doğrulandı. Yani, fiziki şartlardan dolayı araç geçişli köprü yapılamadı fakat bu dönem yazışmalarımıza olumlu dönüş aldık. Alınan kararla da köprüyü yapmayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın üstlendi. Şu anda da temeli atıldı, engellinin, hastanın, yaşlının, çocuğun geçebileceği daha konforlu, asansörlü, daha modern bir köprüye kavuşacağız inşallah" dedi.

"Özellikle engelliler için çok büyük mücadele verdik"

Hastaneye gitmek amacıyla üst geçidin sık kullanıldığını ve vatandaşların zorluk yaşadığını belirten Kağıtlı, "Hastaneye geçişlerde özellikle çok büyük problem oldu. Engelliler geçemedi, hamileler geçemedi. Özellikle engelliler için çok büyük mücadele verdik. Vatandaşlar durumdan ve süreçten rahatsızlardı. Yoğun bir baskı var. Benim muhtar olarak bu üçüncü dönemim. İki dönem üst üste çok yoğun bir talep aldık. Vatandaşlar imzalarla şikayetçi oldu. Muhtarlar olarak biz de bir köprüyüz bürokrasi arasında. O yüzden isyanla değil de diyalogla çözmeye gayret ettik. Sürekli ben aracı oldum. Mahallemin de güzel bir huyu var, çok memnunum mahalle halkımdan. Diyaloglarımıza, yazışma süreçlerimize saygı göstererek süreci beklediler. Biraz geç oldu ama güzel olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Yenilenmesi daha rahat ve güzel olacak"

Yenileme çalışmalarını uzun süredir beklediğini söyleyen mahalle sakinlerinden Gülümser Nalbant, "Çok sevindik. Zaten bu köprü eskimişti. Burayı hastaneye gitmek için, arabaya binmek için kullanıyorum. Yenilenmesi daha rahat ve güzel olacak. Yeni köprü yapılmasına sebep olan herkese, bilhassa muhtarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

8 Aralık 2022 tarihinde 76 yaşındaki bir vatandaş Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören eşinin yanına giderken üst geçidi kullanamayarak yoldan geçmeye çalışmış ve otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirmişti.









İHA