Bıyık, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’nu Ağırladı

Darıca-Gebze OSB Metro projesinin TBM tünel açma törenine katılmak için Darıca’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı makamında ziyaret etti.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Darıca-Gebze OSB Metro projesinin TBM ile tünel açma törenine katılmak Darıca’ya geldi. Darıca sahilde gerçekleşen tünel açma töreni öncesinde Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı makamında ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu’na Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker ile Sami Çakır, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, diğer ilçe belediye başkanları, ilçe yöneticileri ve meclis üyeleri eşlik etti.

BAŞKAN BIYIK’TAN TEŞEKKÜR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu kapıda karşılayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ziyaret nedeniyle onur duyduğunu ifade ederek teşekkür etti. Darıca’da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Muzaffer Bıyık, metro projesi dolayısıyla Bakan Karaismailoğlu’na teşekkür ederek tablo hediye etti. Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sahilde bulunan metro inşaatı alanına geçilirken Darıca-Gebze OSB Metro projesinin TBM ile tünel açma töreni gerçekleşti.





















