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Bıyık ve Yaman, derneklere konuk oldu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’la birlikte Kütahyalılar ve Bilecikliler derneğini ziyaret etti.

Bıyık ve Yaman, derneklere konuk oldu

08 Ocak 2020 Çarşamba 09:44

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim öncesi ziyaret ettiği derneklere seçimden sonra iade-i ziyarette bulunarak teşekkür ediyor. Dernek programlarına ara vermeden devam eden Başkan Muzaffer Bıyık, bu kez AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile birlikte Kütahyalılar ve Bilecikliler derneğine konuk oldu. Ziyarette Bıyık ve Yaman’ın yanı sıra AK Parti Darıca İlçe Başkanvekili Mevlüt Kocagöz ile ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri de yer aldı.

BIYIK: “VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ”

Kütahyalılar ve Bilecikliler ziyaret nedeniyle mutlu olduklarını ifade ederek Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Milletvekili Cemil Yaman’a teşekkür ettiler. Başkan Muzaffer Bıyık da yaptığı konuşmada derneklere teşekkür ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve şöyle konuştu: “Seçimden önce buraya geldiğimizde sizlere ve Darıcalılara söz vermiştik. Sözlerimizi yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. Beyannamemizde söz verdiğimiz projeleri hayata geçireceğiz. Sizleri ziyaret ederek taleplerinizi de not alıyoruz. Sizlerin görüş ve önerilerini önemsiyoruz.”

YAMAN: “TÜRKİYE’NİN YARINLARI DAHA İYİ OLACAK”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da hükümet çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak şöyle konuştu: “Türkiye her geçen gün daha da büyüyor ve gelişiyor. Türkiye artık eski Türkiye değil. Artık dünya 5’ten büyüktür diyen bir Türkiye var. Türkiye güçlü bir ülke haline geldi. Artık oyunları bozan bir Türkiye var. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye yoluna emin adımlarla ilerliyor. Türkiye’yi durduramayacaklar. Türkiye’nin yarınları daha iyi olacak.”

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KütahyalılarBileciklilerCemil YamanMuzaffer BıyıkDarıca Dernek
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