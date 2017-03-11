“Bizim reisimiz var”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Memur-Sen Kocaeli İl Temsilciliği’nin düzenlediği “Memur-Sen’e Davet Tercihimiz Evet” programına katıldı. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın da katıldığı toplantıya AK Parti Milletvekilleri R.Sezer Katırcıoğlu , M.Akif Yılmaz, Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve çok sayıda Memur-Sen üyesi katıldı. Başkan Karaosmanoğlu konuşmasında, “Türkiye’de Başbakanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz var ama en üstte Reisimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var” dedi.

“MEMUR-SEN HASİYET VE ONUR MÜCADELESİDİR”

Memur-Sen üyelerine 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için çok net bir şekilde çalışacağız diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Recep Tayyip Erdoğan’ın ne kadar sorumluluğu varsa, bizlerinde o kadar sorumluluğu vardır.

Arkadaşlar Memur-Sen, sadece bir ücret mücadelesi değildir. Onur, haysiyet, bilinçlenme ve şuurlanma mücadelesidir. Sizlerin de bu şekilde değerlendirdiğinize inanıyorum” diye konuştu.

“BİZİM DERDİMİZ HAKKI TUTUP KALDIRMAKTIR”

Memur-Sen teşkilatının kurucusundan, geliştiren ve bugüne kadar getiren ve emek veren Başkanlarımızdan ve yöneticilerinden Allah razı olsun diyen Karaosmanoğlu, “İyi ki varsınız. Her zaman yanındayız. Bizim derdimiz Akif’in dediği gibi Hakkı tutup kaldırmaktır. İnşallah 16 Nisan’da da bunun en güzel şekilde yapacağız. Ülkemizi ve kentimizi sizlerle, halkımızla birlikte yönetiyoruz. “ diyerek sözlerini tamamladı.