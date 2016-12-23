Sanayiyle ilgili devlet kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini bünyesinde barındıran SDM, bu kez Kocaeli Bölgesi'ndeki OSB'lerin bölge müdürlerini ağırladı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın başkanlında gerçekleşen toplantıda, OSB'lerin bölge müdürleri, SDM'nin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.



Bölge müdürleri SDM’de toplandı

Geçtiğimiz aylarda kurulan ve bir çok alanda sanayicinin önünü açmayı, koordeli çalışmayı hedefleyen Sanayici Destekleme Merkezi (SDM), Kocaeli’de ki Organize Sanayi Bölge müdürlerini ağırladı.

Sanayinin odağındaki hizmet veren SDM'nin sanayi kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği çalışmaların anlatıldığı toplantıya, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürü İlhan Aydın, Makine OSB Müdürü Yaşar Yalamanoğlu, Gebze İş Kur Müdürü Ayhan Kutlu, Gebze Kömürcüler OSB Bölge Müdürü Erhan Koray, Devlet Malzeme Ofisi Bölge Müdürü Aydın Akyürek, GEBKİM OSB Bölge Müdürü Deniz Delioğlu, Asım Kibar OSB Bölge Müdür Yardımcıları Metin Eraslan ve Adnan Karaten, Gebze OSB Bölge Müdürü Nil Sönmez, KOSGEB OSB Müdürü Hakan Demirci, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Uzmanı Eray Çavlak, Kocaeli Köseler Islah OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Beşkardeşler, İMES OSB Müdür Yardımcısı Musa Turan, Kandıra Gıda OSB Müdürü Bekir Güre, Arslanbey OSB Bölge Müdürü Doğan Yıldırım, Alikahya OSB Bölge Müdür Yardımcısı Özcan Sayı, SDM Genel Sekreteri Tümay Okyay ve Güzeller OSB Bölge Müdürü Edip Saatçioğlu katıldı.

İlhan Aydın bilgilendirdi

Sanayi Destekleme Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürü İlhan Aydın, yapılan faaliyetler hakkında bölge müdürleri ve katılımcılara bilgiler verdi. Oldukça verimli geçen toplantıda katılımcılar fikir ve önerilerini paylaştı. Toplantıda ayrıca SDM' nin önümüzdeki dönemlerde farklı OSB'lerde sanayicilerle istişare toplantıları düzenlemesi kararlaştırıldı. Toplantının sonunda katılımcılar, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ceylan ile bir araya gelerek SDM'ye öncülük etmesinden ötürü kendisine tebrik etti.