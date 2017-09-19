Bu film Kocaeli'de çekilecek

Mağara Production tarafından yapımı gerçekleştirilen Musabbar filminin tanıtım toplantısı İzmit'te bulunan Cafe Cine'de gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Engin Rotin Tutuş'un üstlendiği filmde başrolleri ise Seda Tosun, Kemal Erek, Billur Pınar Yılmaz, Eymen Adal ve Bahar Büyükoğlu paylaşıyor. Çekimleri önümüzdeki günlerde Kocaeli'de başlayacak olan filmin devam çekimleri ise Gaziantep'te yapılacak. Genç yönetmen Engin Rotin Tutuş'un ilk büyük projesi olan Musabbar'ın tanıtım filmleri ise Urfa'da çekildi.



Projede çok fazla insanın emeğinin olduğunu ve iyi iş çıkaracaklarına inandıklarını söyleyen yönetmen Tutuş şöyle konuştu:

"Asıl mesleğim yazarlık. 2012 yılında ilk bilim kurgu türünde romanım yayımlandı. Kocaeli Üniversitesi'nde Radyo Sinema Televizyon Bölümü'nden bu yıl mezun oldum. Bu, yönetmenliğini yaptığım ilk büyük proje. Yaklaşık 8 aydır üzerinde çalışıyoruz. Nihayet hazırlıklar tamamlandı ve çekimlere başlıyoruz. Filmin Aralık 2017 de gösterime girmesini bekliyoruz. Bu projede çok fazla insanın emeği var çok iyi iş çıkaracağımıza inanıyorum. Özellikle proje danışmanımız Cenk Şen ve yapımcı Özgür Bağuç'un çok büyük emekleri var"

FİLMİN KONUSU

Hz. Süleyman'ın himayesine alıp çalıştırdığı cinler, Süleyman öldükten sonra bütün insanlığı yoldan çıkarıp dünyaya ve insanlara hükmetmek için o günü sabırsızlıkla beklerler. Aşiret ağasının soyunun tükenmesine karşı yaptırdığı büyü, bütün kötülüklerin kapısını sonuna kadar açar. 21. yüzyılda patlak veren olaylar, bir akademisyen grubuna denk gelir 8 kişiden oluşan bu arkadaş grubu olayların içinden canını kurtarmak için mücadele eder.