Bu İcat İle Doğalgaz Parası Ödemeyeceksiniz!

Ankaralı mucit Bülent Çakı, doğalgazsız çalışan kombi üretti. Bu kombiyle soğuk hava şartlarında bir evin ortalama ısınma maliyeti aylık 150 liraya düşecek.









Çakı, '100 metrekare yalıtımlı bir evde 400 lira gibi bir doğalgaz tüketirsiniz. Yalıtımsız da ise 650-700 liTraya kadar gider. Bu cihazı 50-55 derece gibi yüksek ısıda çalıştırdığınızda, maksimum tüketeceği elektrik 150 liradır. Deneme çalışmaları kapsamında geçen hafta Fransa Makedonya'ya cihaz gönderdik. Yurt içinde ise Kayseri, Nevşehir, Kahramanmaraş ve Ankara illerine bayilik vereceğiz' dedi.

Çakı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinde üretimini yaptığı kombi sayesinde doğalgaza bağımlılığın azalacağını belirtti. Söz konusu kombinin piyasadakilere göre daha verimli çalışacağını ifade eden Çakı, yaptıkları kombinin doğalgazla çalışan kombilerle aynı fiyattan satışa sunulacağını söyledi. Çakı, WTT adını verdikleri kombinin patenti almak için başvuruda bulunduklarını ve 4-5 ay içinde cihazın patentini alacaklarını aktardı.





Cihazın baca gazı zehirlenme riskini de ortadan kaldırdığını dile getiren Çakı, gerçekleştirdikleri buluş sayesinde sisteme gönderilen suyun kovalent yapısının değişime uğradığını ve burada oluşan reaksiyon sayesinde ısı elde edildiğini kaydetti. Çakı, sistemin çalışma prensibini şöyle anlattı: 'Elektriği, sadece ısıyı dönüştürecek cihazı çalıştırmak için kullanıyoruz. Tek yakıtı bu. Cihaz hiçbir fosil yakıt tüketmeden yeşil enerji ile çalışıyor. Elektriği sadece buradaki motor tüketiyor. Suyu ısıtmak için elektrik kullanmıyoruz. Tüketimle ilgili doğru bir rakam verebilmemiz için stabil bir zemin üzerinde konuşmamız gerekiyor. 100 metrekare yalıtımlı bir evde 400 lira gibi bir doğalgaz tüketirsiniz. Yalıtımsız da ise 650-700 liraya kadar gider. Bu cihazı 50-55 derece gibi yüksek ısıda çalıştırdığınızda, maksimum tüketeceği elektrik 150 liradır. Kombi normalde doğalgazla çalışıyor ama devir daim pompası da elektrikle çalışıyor ve kış aylarında elektrik faturasına artı bir elektrik maliyeti biniyor. Bu cihaz sayesinde bu maliyet de aylık 150 liralık faturaya dahil olacak.'

